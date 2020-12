Nối thành công phần da đầu bị đứt rời cho bé 8 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa cứu thành công phần da đầu bị đứt rời cho bé 8 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ bệnh nhi sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ngày 17.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu cho bé L.L.Đ (8 tuổi, ở Hải Phòng). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da đầu bị đứt rời hoàn toàn do tai nạn cuốn tóc vào bánh xe 3 bánh.

Bà của bệnh nhi kể lại, bé Đ hay được người nhà chở đi chơi bằng xe 3 bánh. Hôm đó, Đ nằm đằng sau xe, không may vướng bộ tóc dầy và dài của em vào bánh xe. Do xe 3 bánh di chuyển không nhanh nên nếu dừng lại kịp thời có thể xử trí nhanh nhưng do Đ hoảng loạn nên em đã ngồi dậy, khiến toàn bộ phần tóc và da đầu cuốn vào bánh xe lột ra khỏi vùng xương sọ.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

TS.BS Bùi Mai Anh - khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt và Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết: Bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh, da đầu bị lột hoàn toàn từ ngang tai vòng qua trán sang tai bên kia rồi ra sau gáy, lộ cả xương sọ.

Sau khi xác định bệnh nhi không bị thương tổn nào khác, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối mảnh da đầu bị đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu. Phẫu thuật nối ghép da đầu ở trẻ con gặp nhiều khó khăn do mạch máu có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 0,6-0,7 mm, nguy cơ tắc mạch sau nối khá cao nên đòi hỏi kỹ thuật cũng như phương tiện phẫu thuật.

TS.BS Bùi Mai Anh cho biết ngoài bị lột rời da đầu còn kèm theo lóc mỏng da lên đỉnh đầu nên động mạch là nhánh tận rất nhỏ, nối ghép sẽ gặp khó khăn. Bác sĩ đã thực hiện nối 1 động mạch và 2 tĩnh mạch dưới kính vi phẫu nối, sử dụng chi vi phẫu nhỏ nhất của bệnh viện kích cỡ 11/0.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt và Thẩm mặt (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, hiện chưa có phương pháp tạo hình nào phục hồi hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, chức năng cũng như tính thẩm mỹ của da đầu. Cách duy nhất là nối lại ngay mảng da đầu bị đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu. Nếu không được phẫu thuật vi phẫu bệnh nhân sẽ bị lộ toàn bộ xương sọ, có thể viêm xương nhiễm trùng xương, ảnh hưởng đến não.

Hiện nay sau 1 tuần phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định, phần da đầu được nối của em đã bắt đầu mọc tóc.

Lưu ý bảo quản phần da bị đứt rời:

Cho phần da đứt rời vào túi nilon sạch, buộc kín lại, nếu có thể thì bọc trong miếng gạc. Sau đó lại đặt vào một túi nilon khác đựng nước, buộc kín bỏ vào thùng đá, giữ ở nhiệt độ 4-10 độ C. Tránh để các phần này tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh gây bỏng lạnh, dễ làm mạch máu và dây thần kinh bị hỏng.

Nếu bộ phận cơ thể chưa đứt lìa hoàn toàn mà vẫn còn dính lại phần da thì không nên cắt rời ra, kể cả trường hợp gần như đứt rời hoàn toàn. Thay vào đó dùng gạc băng lại, đặt túi đá bên cạnh để giữ nhiệt độ tương đối lạnh, tránh đặt đá trực tiếp lên vết thương.

LỆ HÀ (LĐO)