1 trẻ tử vong, 4 trẻ vào viện sau tiêm vắc xin ComBE Five

Sau khi tiêm vắc xin ComBE Five khoảng 2,5 giờ, cháu H. bị tím tái, thở nhanh, gia đình đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.



Đã có kết luận nguyên nhân bé tử vong sau tiêm vắc-xin ComBE Five

Quang cảnh buổi thông tin về trường hợp tai biến sau tiêm chủng vắc xin - Ảnh: TTXVN





Chiều 13-10, Sở Y tế tỉnh Sơn La tổ chức họp, thông tin về trường hợp tai biến sau tiêm chủng vắc xin (vaccine) dẫn đến tử vong xảy ra tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.



Tại buổi thông tin, ông Nguyễn Tiến Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La - cho biết các loại vắc xin trong đợt tiêm chủng lần này gồm ComBE Five và OPV (phòng, chống bại liệt).



Cụ thể, vắc xin ComBE Five, lô 220110218B, hạn sử dụng đến ngày 31-3-2021; được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vận chuyển bằng xe chuyên dụng bàn giao tại kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La với số lượng 6.528 liều. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La đã cấp toàn bộ cho 12 huyện, thành phố.



Báo cáo cho biết, đến thời điểm hiện tại đã sử dụng 956 liều, còn tồn 5.572 liều.



Vắc xin OPV, lô bP-0619, hạn sử dụng đến ngày 16-6-2021. Số lượng nhập 19.760 liều, đến thời điểm hiện tại đã sử dụng 5.020 liều, còn tồn 14.740 liều.



Sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị liên quan đã niêm phong toàn bộ các loại vắc xin và lấy mẫu gửi về Văn phòng Tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương; đồng thời dừng toàn bộ hoạt động tiêm chủng tại trạm y tế xảy ra sự cố.



Bên cạnh đó, Sở Y tế tạm dừng sử dụng các lô thuốc nêu trên; thành lập đoàn thanh tra và tiến hành điều tra đối với những trường hợp phản vệ nặng sau tiêm chủng đúng quy định của Bộ Y tế.



Đối với trường hợp tử vong, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế sẽ họp đánh giá và đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong, dự kiến sẽ có trong sáng 15-10.



Được biết, đợt tiêm chủng lần này ở thành phố Sơn La diễn ra từ ngày 12 đến 15-10, hiện đã có 300 cháu được tiêm.



Trước đó, ngày 12-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận cháu Phạm Gia H. (sinh ngày 25-7-2020, trú tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La) trong tình trạng sốt li bì, tím tái toàn thân, chân tay lạnh, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, không tự thở được, ngừng tim, không xuất huyết dưới da.



Qua khai thác tiền sử dịch tễ cho thấy, vào 10h ngày 12-10, cháu H. được tiêm phòng mũi 1 loại vắc xin 5 trong 1 ComBE Five tại Trạm y tế xã Chiềng Xôm. Sau khi tiêm khoảng 2,5 giờ, cháu H. bị tím tái, thở nhanh.



Gia đình đưa cháu trở lại Trạm y tế xã Chiềng Xôm, sau đó cháu H. được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu nhưng đã tử vong vào 16h cùng ngày.



Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đang điều trị cho 4 trẻ được gia đình đưa vào viện sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 ComBE Five (mũi 1-2-3) tại trạm y tế xã, phường, trong số đó, 2 trẻ được chẩn đoán phản vệ độ III sau tiêm phòng.

Theo TTXVN/TTO