Uống sữa non trộn sữa mẹ, bé 3 tháng tuổi bị sốc phản vệ

Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 22-1 cho biết vừa tiếp nhập cấp cứu cho trường hợp bệnh nhi 3 tháng tuổi trong tình trạng tím tái toàn thân, khó thở, nhịp tim nhanh trên 200 lần/ phút sau khi uống sữa non trộn với sữa mẹ.



Bệnh nhi là bé N.T.M. (3 tháng tuổi, ở TP Hà Nội) được gia đình đưa tới Trung tâm cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi gia đình nghe tư vấn của bạn mua sữa non của Hàn Quốc trộn với khoảng 160 ml sữa mẹ cho trẻ bú bình. Khi mới được 80 ml, bé gái xuất hiện các ban ở miệng rồi lan dần ra mặt và toàn thân, trẻ kích thích, quấy khóc.



Tại bệnh viện, cháu bé được các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, sử dụng adrenalin tiêm bắp sau đó truyền tĩnh mạch theo phác đồ và chuyển lên Khoa Điều trị tích cực để theo dõi. Sau 12 tiếng, bệnh nhi vẫn chưa thoát được thở máy và thuốc vận mạch. Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bé là trường hợp thứ 3 bị sốc phản vệ do sữa mà khoa tiếp nhận trong vòng hơn 1 năm qua.



Trước đó nửa năm, một bé trai 7 tháng tuổi cũng được gia đình đưa đi cấp cứu do có biểu hiện sốc trong khi dùng sữa công thức. Lúc đầu bé chỉ bị mẩn đỏ khắp người nhưng sau 1 tiếng các triệu chứng nặng xuất hiện rầm rộ như nôn, tím đầu ngón tay ngón chân.



Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Nuôi con bằng sữa mẹ là một biện pháp tự nhiên, kinh tế và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em.



Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp phải uống bổ sung các vitamin, khoáng chất hoặc thuốc theo chỉ định của thầy thuốc. Trường hợp người mẹ không đủ sữa cho con bú, việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng sữa công thức rất cần có sự tư vấn và chỉ định của thầy thuốc do cơ địa của một số trẻ có thể dị dứng với các thành phần có trong sữa công thức.



