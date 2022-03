Lực lượng Công an vì dân phục vụ

(GLO)- Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 15-2, anh Ksor K. (SN 1996, trú tại buôn Trinh, xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy lưu thông từ buôn Bàu (xã Ia Hdreh) về nhà. Đến Km 468 đường Trường Sơn Đông, anh K. bất ngờ lên cơn co giật rồi ngã xuống đường. Một người dân ở gần đó nhìn thấy đã gọi hàng xóm đỡ anh K. dậy rồi xoa bóp tay chân và báo tin cho lực lượng Công an.

Nhận tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Krông Pa làm nhiệm vụ gần đó đã khẩn trương có mặt, cùng người dân sơ cứu và đưa anh K. đến Trạm Y tế xã. Sau khi sức khỏe ổn định, lực lượng Công an đã đưa anh K. về nhà để gia đình chăm sóc, theo dõi.

Ngày 17-2, sau khi sức khỏe hồi phục, anh K. viết thư cảm ơn người dân, Công an xã Ia Hdreh và Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện. Thư có đoạn: “Sáng tỉnh dậy, tôi được người thân kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình. Tôi rất biết ơn bà con và các anh Công an đã không quản ngại đêm khuya để cứu sống tôi khi tôi đang trong cơn nguy kịch, giúp đỡ tôi khi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết…”.

Anh Phạm Đình Diệu đến Công an xã Đak Yă (huyện Mang Yang) để đưa vợ về nhà an toàn. Ảnh: Thúy Trinh

Cũng trong ngày 17-2, anh Phạm Đình Diệu (trú tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông) đã đến Công an xã Đak Yă (huyện Mang Yang) để đưa vợ là chị Nguyễn Thị N. về nhà. Anh Diệu kể: “Vợ tôi có tiền sử bệnh mất trí nhớ. Ngày 17-2, cô ấy điều khiển xe mô tô BKS 81B2-521.05 đi từ nhà rồi lạc đến thôn Mỹ Yang, xã Đak Yă. Sau khi bị ngã xe, vợ tôi hoảng loạn bỏ xe đi lang thang. Ngày hôm đó, tôi vô cùng lo lắng, cuống cuồng đi tìm khắp nơi. May mắn vợ tôi được Công an xã Đak Yă và bà con thôn Mỹ Yang quan tâm, bảo vệ an toàn. Chiếc xe cũng được bà con và các anh Công an tìm thấy, trao trả cho gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn”.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, Thiếu tá Nguyễn Trọng Lợi-Trưởng Công an xã Đak Yă-cho biết: “Khoảng 5 giờ ngày 17-2, người dân thôn Mỹ Yang thấy chị N. đi vào khu vực rẫy, tóc tai, quần áo lấm lem, có biểu hiện sợ hãi, hỏi không trả lời. Sợ chị N. đi lang thang không an toàn, bà con trong thôn giữ lại và báo Công an xã. Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng đến nơi, đăng hình ảnh người phụ nữ đi lạc lên trang Facebook của đơn vị để tìm người thân. Nhờ thông tin được nhiều người chia sẻ, ngay trong ngày, anh Diệu đã tìm được vợ”.