Lực lượng Công an xung kích trên tuyến đầu chống dịch

(GLO)- Trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao và phải xa gia đình thời gian dài để thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, trong gian khó, hiểm nguy, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn viết nên những câu chuyện cảm động, thấm đẫm tình người.

Nghĩa tình trên các tuyến giao thông

Hơn 1 tháng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), với vai trò Chốt trưởng, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) đã quen với những đêm thức trắng. Đó là thời gian cao điểm người dân đổ về quê từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh. Họ là công nhân của các công ty, xí nghiệp và lao động tự do tại các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên phải di chuyển bằng xe máy để về quê. Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn, vất vả của người dân, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông vận động, quyên góp, gửi tặng hàng ngàn phần quà đến bà con trong lúc chờ đợi khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110. Chỉ trong 10 ngày (từ 24-7 đến 2-8), 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông đã đóng góp kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức hảo tâm cấp hơn 13 ngàn lít xăng; 629 thùng sữa, nước uống; hơn 13,7 ngàn suất thực phẩm các loại. Ngoài ra, đơn vị đã dựng lều bạt và huy động nguồn lực ủng hộ 250 ghế ngồi, giường xếp, tặng 1.750 bộ đồ bảo hộ, 850 hộp khẩu trang, găng tay, 950 chai xịt sát khuẩn, thuốc nhỏ mắt… cho bà con.

Hành động đẹp của anh và đồng đội lan tỏa trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ người dân. “Bà con cứ đổ đầy bình xăng, xong trả lại can nhé!”; “Đã đến giờ lên đường, kính chúc bà con thượng lộ bình an, trở về nhà an toàn!”… Những câu nói giản dị của Trung tá Tuấn qua chiếc loa cầm tay làm ấm lòng biết bao người đang mệt mỏi sau hành trình dài trở về quê hương để tránh dịch bệnh.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh hỗ trợ lương thực cho người dân về từ các tỉnh phía Nam tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Anh

Để ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ vào tỉnh, ngoài chốt kiểm soát tại cầu 110, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại 3 chốt phòng-chống dịch khác gồm: chốt tại đầu đèo An Khê trên quốc lộ 19 (giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Bình Định); chốt gần Trạm Sao Mai (huyện Chư Păh, trên quốc lộ 14, giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum); chốt tại xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa, trên quốc lộ 25, giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Phú Yên). Qua đó, lực lượng Công an kịp thời phối hợp với các lực lượng phân luồng, giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ về địa bàn, đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, tổ chức hỗ trợ lương thực, xăng xe và dẫn đường người dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc đi qua địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng từ ngày 28-7 đến 3-8, Công an tỉnh tổ chức 41 lượt dẫn đoàn cho hơn 3.400 xe máy với 5.750 người từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương về các tỉnh phía Bắc, miền Trung. Có thời gian cao điểm, lực lượng Công an dẫn đoàn trong đêm (từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau). Công tác dẫn đoàn luôn đảm bảo an toàn, đúng lịch trình, không xảy ra tình trạng người dân bị bỏ lại phía sau. Các trường hợp xe của người dân bị hư hỏng đều có xe chuyên dụng đưa đi sửa chữa, hàng trăm lượt người già, phụ nữ mang thai, trẻ em được lực lượng Cảnh sát Giao thông giúp đỡ kịp thời.

Không một phút lơ là

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng rà soát, truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ; tập trung nắm hộ, nắm người với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không một phút lơ là, thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”: bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và chủ động, sẵn sàng phương án xử lý tốt các tình huống khi xảy ra dịch bệnh. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn tăng cường kiểm soát an ninh khu vực biên giới; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sĩ chú trọng thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch khi làm nhiệm vụ để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, nhất là đối với các lực lượng thường xuyên tiếp dân, lực lượng truy vết, các chốt kiểm soát phòng-chống dịch.



Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nông Hòa

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: “Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục duy trì 28 chốt chặn của tỉnh và của các huyện để quản lý người, phương tiện ra vào địa bàn. Chủ động tham mưu đưa đi cách ly tập trung đối với những người về từ vùng dịch; truy vết nhanh, triệt để các trường hợp có yếu tố dịch tễ; bảo đảm an ninh trật tự các khu vực phong tỏa, cách ly tập trung, quản lý người cách ly tại nhà, ngăn chặn các trường hợp bỏ trốn khi đang thực hiện cách ly tập trung... Công an tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tham gia tố giác các trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19; phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng”.