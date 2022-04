Khánh kiệt vì bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Con gái thứ 2 mắc bệnh ung thư tủy vừa qua đời chưa được bao lâu thì cô em lại bị ung thư tuyến giáp, còn vợ thì bị bệnh rối loạn tiền đình khiến gia đình ông Mluh (làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) lâm vào cảnh khốn cùng.





Ông Mluh (SN 1965) và bà Bem (SN 1967) có với nhau 4 đứa con. Con trai cả đã xây dựng gia đình ra ở riêng, còn cô con gái thứ 2 là Bom (SN 1996) mắc bệnh ung thư tủy vừa qua đời, con gái thứ 3 là Não (SN 1999) thì đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp. Trong khi đó, bà Bem cũng bị bệnh rối loạn tiền đình hành hạ, mỗi ngày một nặng thêm.

Chị Não và con trai. Ảnh: Đinh Yến



Trò chuyện với chúng tôi, ông Mluh kể: “Bom bị ung thư nên nhà có bao nhiêu đất đai đã bán hết để chữa trị. Gần 10 năm chống chọi với bệnh tật, cuối cùng Bom cũng không qua khỏi. Số tiền vay nợ hơn 200 triệu đồng chữa bệnh cho Bom còn đó thì nay Não bị ung thư tuyến giáp. Biết Não bị bệnh hiểm nghèo phải phẫu thuật gấp để duy trì sự sống nhưng gia đình mình chẳng biết làm thế nào để có tiền trang trải”.



Chị Não buồn bã kể: “Cuối năm 2019, em bắt chồng rồi mang thai. Sau đó, em thấy mệt mỏi, liên tục đau tức ngực, giảm cân và đau đầu. Khi khám thì phát hiện bị u tuyến giáp. Do đang mang thai nên em không uống thuốc điều trị. Sinh con được 8 tháng, em mới khám lại. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư tuyến giáp và trào ngược dạ dày thực quản. Bác sĩ khuyên phải phẫu thuật gấp nhưng do nhà quá nghèo nên em đành phải quay về”. Mỗi khi bệnh tật hành hạ, chị Não vay mượn tiền xuống Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa khám và xin thuốc về uống. “Hết thuốc, người em đau nhức lắm, đêm không ngủ được. Em chỉ ước mình khỏe lại để gia đình bớt khổ”-chị Não chia sẻ.



Dù chịu khó làm lụng vất vả nhưng do con cái bệnh tật nên gia đình ông Mluh rơi vào kiệt quệ. Là hộ nghèo nên chi phí chữa bệnh được hỗ trợ phần nào, nhưng đa phần thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên việc điều trị cho chị Não chưa thực hiện được. Còn bà Bem trước kia từng làm bao việc nặng, giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, phụ chồng cơm nước, giữ cháu vì căn bệnh tiền đình. Nhìn vợ đau, con bệnh, ông Mluh cố kìm lòng để nước mắt không rơi. Là trụ cột trong gia đình, ông tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Ông chia sẻ: “Ước gì có ít tiền để đưa Não đi khám lại và phẫu thuật. Bác sĩ nói bệnh của Não phẫu thuật được sớm thì có thể qua khỏi”.



Trao đổi với P.V, bà Giang H'Huom-Phó Chủ tịch UBND xã Glar-đề nghị: “Chúng tôi rất mong các Mạnh Thường Quân sẻ chia, giúp đỡ gia đình ông Mluh trong lúc khốn khó này”.



Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin liên hệ chị Não (làng Groi 1, xã Glar, SĐT: 0352277014) hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký-Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.



ĐINH YẾN