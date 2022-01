Gia Lai tặng nhiều phần quà Tết cho các đối tượng khó khăn với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong 2 ngày 26 và 27-1, Mặt trận, các hội, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình tặng quà cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

• Chiều 25-1, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên Công an huyện Ia Pa đã tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện năm 2022” cùng “Sóng và máy tính cho em”.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng cho Đoàn Thanh niên Công an huyện Ia Pa 20 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 73 chai nước súc miệng. Đồng thời, đoàn đã trao 2 chiếc điện thoại di động cho con của cán bộ chiến sĩ Công an huyện có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà là 18,5 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng quà cho Đoàn Thanh niên Công an huyện Ia Pa. Ảnh: R'Ô HOK

• Ngày 26-1, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến tặng quà Tết cho 5 gia đình hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đất Bằng (huyện Krông Pa).

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đã gửi lời thăm hỏi đến các gia hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà gồm các nhu yếu phẩm trong sinh hoạt và 500 ngàn đồng tiền mặt được trích từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Gia Lai do Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ủng hộ hỗ trợ kinh phí tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán cho 17 huyện, thị xã, thành phố.

• Sáng 27-1, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã tổ chức trao 25 suất quà Tết (300 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo của xã Ia Ko (huyện Chư Sê). Tổng kinh phí quà tặng hơn 7 triệu đồng.

• Ngày 26-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức chương trình “Tết vui vẻ 2022”, tặng quà cho 35 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Chư Sê phối hợp với chùa Mỹ Thạch, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê tổ chức gặp mặt và tặng quà Tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đơn vị đã trao 70 suất quà (300 ngàn đồng/suất). Trong đó, chùa Mỹ Thạch hỗ trợ 50 suất, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê hỗ trợ 20 suất.

• Trong 2 ngày 26 và 27-1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều hoạt đột thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đón Tết Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, ngoài quà tặng của UBND tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã xuất kinh phí 27 triệu đồng (trong đó 23 triệu đồng tiền mặt và 4 triệu đồng tiền quà) để thăm, tặng quà Tết cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam tại chùa Bửu Châu, Nhà trẻ Sao Mai, Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bán trú nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Làng Trẻ em SOS Pleiku, Trung tâm Bảo trợ tổng hợp xã hội tỉnh.

Ngoài ra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội còn xuất kinh phí 100 triệu đồng từ Chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022 để đi thăm, tặng 200 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 2 huyện huyện Chư Pưh và Đak Pơ.

• Ngày 27-1, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tại chương trình, đoàn đã tặng 10 suất quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân khó khăn (300 ngàn đồng/suất); 40 suất quà cho các em thiếu nhi là con em của công nhân, dân tộc thiểu số khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh (300 ngàn đồng/suất); tặng 1 mô hình sinh kế cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh cũng tặng 7 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty; Cụm thi đua 4 Công ty cao su trao tặng 1 mô hình sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Mạnh thường quân tặng quà cho công nhân, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Ảnh: Gia Hân

Đồng thời, để hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19, Tỉnh Đoàn đã tặng 60 lít sát khuẩn đậm đặc, 1 thùng gel rửa tay khô và 5 thùng nước tăng lực cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh.

• Cùng ngày, tại TP. Pleiku, Tỉnh Đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho thanh niên công nhân người dân tộc thiểu số có con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo Tết… (300 ngàn đồng/suất).

Hoạt động ý nghĩa trên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Gia Lai chung sức giúp đỡ thiếu nhi, thanh niên công nhân, người lao động dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn chào đón năm mới ấm áp, vui tươi.

• Trong các ngày từ ngày 7 đến 27-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông (huyện Kbang) phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 578 suất quà Tết trị giá hơn 214 triệu đồng cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn (mỗi suất quà từ 250 ngàn đồng đến 1,3 triệu đồng).

Ngoài ra thông qua chương trình “Áo ấm cho em”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông phối hợp với Mạnh Thường Quân trao tặng 130 chiếc áo ấm và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Trường THCS Quang Trung.

• Trước đó, ngày 26-1, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Đinh Ngọc Hải, Siu Trung đã đến thăm, tặng quà Tết cho 50 hộ nghèo (mỗi suất quà trị giá từ 700 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng) và 13 cá nhân là người uy tín tiểu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã An Khê, Ayun Pa và các huyện Kông Chro, Đak Pơ, Kbang, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa.