Ngày 26-1, Gia Lai trao hơn 800 suất quà Tết cho các đối tượng khó khăn

(GLO)- Ngày 26-1, Mặt trận, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức các chương trình từ thiện, tặng hơn 800 suất quà cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

• Sáng 26-1, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa phối hợp Công ty Hưng Thiện-Chi nhánh Ayun Pa, Câu lạc bộ “Nữ doanh nghiệp thị xã” tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương” trao 45 suất quà (300.000 đồng/suất) gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi.

Chương trình được Hội Liên hiệp phụ nũ thị xã tổ chức nhằm kịp thời chia sẻ, động viên những gia đình hội viên phụ nữ khó khăn và các cháu mồ côi trên địa bàn có điều kiện đón tết vui tươi, đầm ấm.

Cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Ayun Pa đã phối hợp với phường Sông Bờ tổ chức trao 22 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo và cận nghèo. Kinh phí quà tặng từ nguồn hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Ayun Pa trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo ở phường Sông Bờ. Ảnh: Bích Hương

Dịp này, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Ayun Pa cũng đến trao quà cho 4 gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị. Mỗi món quà là sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ các gia đình khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc thật vui tươi, ý nghĩa.

• Ngày 26-1, từ nguồn phân bổ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã trao tặng 390 suất quà Tết (mỗi suất từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng) với tổng kinh phí 285 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ cũng đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện cho gia đình bà Rơ Lan H'Lanh-hộ nghèo ở làng Sung Le Kắt (xã Ia Kla) để sửa chữa nhà ở.

• Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao tặng 110 suất quà trị giá 55 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn. Kinh phí được trích từ nguồn phân bổ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” huyện.

• Sáng 26-1, Hội Chữ thập tỉnh phối hợp với huyện Kbang, Kông Chro tổ chức tặng quà Tết cho 200 gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa, thiên tai, dịch Covid-19. Tổng trị giá quà tặng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân bổ và nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Aviva.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phấn đấu vận động, trao tặng 41.000 suất quà cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

• Cùng ngày, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Bưu chính viễn thông (VNPT) Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương” tại làng H’Lú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê).

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: Lê Ánh

Được biết, từ cuối tháng 12-2021 đến nay, hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” và “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động, các cấp Hội phụ nữ Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp trao tặng hơn 1.000 suất quà (trị giá hơn 500 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cơ sở với mong muốn bà con nghèo đón Tết thêm đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.