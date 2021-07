Gia Lai: Tặng vật dụng y tế cho chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 28-7, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã đến thăm và trao tặng, nhu yếu phẩm và vật dụng y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 đèo An Khê (xã Tú An, thị xã An Khê).





Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà cho chốt kiểm dịch Covid-19 tại đèo An Khê. Ảnh: Hà Đức Thành

Tại buổi trao tặng, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, đoàn viên, thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, động viên lực lượng chức năng tiếp tục vững tâm, giữ gìn sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong khi làm nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Tại đây, đoàn công tác đã tặng 150 lít dung dịch sát khuẩn đậm đặc; 2.000 chiếc khẩu trang y tế; 5 thùng gel rửa tay Lifebuoy; ngoài các vật dụng y tế, đồng thời tặng một số nhu yếu phẩm như mì tôm, cà phê, nước uống thảo dược… Tất cả số quà tặng trên do đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đóng góp và huy động từ nguồn lực xã hội hóa.



Trước đó, ngày 27-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã trao tặng 2.000 chiếc khẩu trang y tế, 222 bộ quần áo phòng-chống dịch, 300 đôi găng tay, 104 chai dung dịch sát khuẩn loại 400 ml, 305 chai nước muối 0,9% loại 500ml và tặng 100 dụng cụ test nhanh cho Trung tâm Y tế huyện. Dịp này, Huyện Đoàn Mang Yang đã trao tặng 48 bì nước rửa tay Lifebuoy cho khu cách ly Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện.



ĐỨC THÀNH-HÀ PHƯƠNG