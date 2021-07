Tặng vật dụng y tế cho chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110

(GLO)- Sáng 22-7, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh).

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110. Ảnh: Phan Lài

Theo đó, đoàn công tác đã tặng 20 thùng mì tôm, 600 chai nước suối, 10 hộp xúc xích, 100 tuýp Vitamin C, 1 thùng khẩu trang, 20 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 1 thùng găng tay y tế. Tổng trị giá quà tặng hơn 13 triệu đồng do Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đóng góp. Qua đó, động viên các lực lượng tại chốt nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động được hơn 3 tấn thực phẩm gồm rau củ quả các loại gửi tặng người dân tỉnh Đồng Nai đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

PHAN LÀI