Tặng 350 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Chư A Thai

(GLO)- Sáng 10-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư A Thai.





Tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Chư A Thai. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, đoàn đã trực tiếp trao tặng 350 suất quà (350.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Chư A Thai. Mỗi suất quà tặng bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, bánh kẹo, bánh chưng và một số nhu yếu phẩm khác.

Dịp này, đoàn cũng tặng 1.000 khẩu trang, 2 thùng nước yến, 100 tấm ngăn giọt bắn và 30 bộ đồ bảo hộ cho Công an xã Ia Peng (huyện Phú Thiện) phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Toàn bộ vật dụng và quà tặng trị giá trên 122 triệu đồng do Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Sen (TP. Hà Nội) và cộng đồng tình nguyện Việt Nam tài trợ.



Được biết, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Sen và cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã ủy quyền cho chị Hoàng Thị Diệu Loan-giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) đại diện trực tiếp phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng quà cho bà con ăn Tết.



HỒNG NGỌC