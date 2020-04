(GLO)- Nhiều năm qua, Chư Prông là địa phương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) của tỉnh. Phong trào ngày càng lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu hiến máu do Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh giao.

Với thông điệp “Một giọt máu-Triệu tấm lòng”, ngày 17-4, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Chư Prông phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum) tổ chức chương trình HMTN đợt 1-2020. Chương trình đã thu hút gần 700 người tham gia HMTN.

Ông Đào Văn Huân-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Chư Prông-cho hay: Gần 1 tháng qua, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện đã có văn bản gửi đến từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang vận động hiến máu gắn với tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19. Thông qua hoạt động này, công tác truyền thông về HMTN được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. “Từ năm 2011 đến nay, chúng tôi tiếp nhận được 2.869 đơn vị máu an toàn. Riêng năm 2019, qua 2 đợt HMTN, Ban chỉ đạo cấp huyện đã tiếp nhận được 542 đơn vị máu an toàn, đạt 108% chỉ tiêu kế hoạch do Ban chỉ đạo cấp tỉnh giao”-ông Huân cho biết thêm.

Kỹ thuật viên xét nghiệm lấy mẫu máu của người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.N

Huyện Đoàn Chư Prông là một trong những cơ quan đóng góp rất nhiều vào phong trào HMTN trên địa bàn. Anh Lê Thế Đô-Phó Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Đoàn và lời kêu gọi của Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện, đợt này, chúng tôi huy động 258 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên đăng ký tham gia. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Chư Prông sẵn sàng HMTN, chung tay phòng-chống dịch Covid-19”.

Chị Siu H’Len-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-chia sẻ: “Tôi tham gia HMTN gần 10 năm nay. Với tôi, hiến máu là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa nên tham gia mỗi năm 2 lần”. Còn Trung úy Hoàng Hải Đăng (Công an huyện Chư Prông) thì bộc bạch: “Tôi đã tham gia HMTN 15 lần. Mỗi giọt máu được trao đi sẽ mang lại niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật. Vì vậy, hễ còn sức khỏe là tôi còn HMTN”. Tại chương trình còn có rất nhiều tập thể, cá nhân tích cực HMTN như: anh Nguyễn Khắc Kiên Bình-giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Giót (xã Ia O) 20 lần hiến máu; vợ chồng thầy giáo Lê Văn Khương-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (xã Ia Me) 7 lần hiến máu; gia đình anh Nguyễn Minh Phước (xã Bàu Cạn) có 5 người cùng tham gia hiến máu lần 1…

Mặc dù những người tham gia HMTN đã tự trang bị khẩu trang nhưng Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện cũng tổ chức cấp phát 500 chiếc khẩu trang miễn phí dự phòng, đồng thời chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay sát khuẩn và tiến hành đo thân nhiệt trước khi hiến máu. Được sự chung tay góp sức của cộng đồng, sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, buổi hiến máu đã tiếp nhận được 645 đơn vị máu an toàn, trong đó có 442 đơn vị máu được hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy-Phó Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) vui mừng cho hay: “Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và sự hưởng ứng của Ban chỉ đạo cấp huyện, mấy ngày qua, số người tham gia hiến máu ngày càng đông. Lượng máu thu được hiện nay đã có thể đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện. Điều này khiến chúng tôi thực sự vui mừng. Xin gửi lời cảm ơn đến những người HMTN”.