"Một miếng khi đói..."

(GLO)- Những ngày qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp người nghèo, yếu thế, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.





Trong 2 ngày 16 và 17-4, được sự tài trợ của Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh-Chi nhánh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành trao 900 phần quà với tổng giá trị 27 triệu đồng. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Hội cũng trao thêm 150 phần quà (3 kg gạo/phần) đến người dân. Trước đó, ngày 14-4, Hội kết nối với Quỹ thiện nguyện Hỷ Liên Tâm (TP. Hồ Chí Minh) trao 306 suất quà (mỗi suất 10 kg gạo) với tổng giá trị gần 37 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn TP. Pleiku.

Qua kết nối với các đơn vị tài trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kịp thời hỗ trợ người nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.Y





Nhận phần quà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng, bà Nguyễn Thị Lệ (tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên càng khó khăn hơn. Trước kia, bà trồng rau bán kiếm chừng vài chục ngàn đồng mỗi ngày, nhưng giờ có hôm không có thu nhập. 2 trong số 3 người con của bà đã bị mất việc. “Nhờ sự trợ giúp của các cấp, các ngành mà gia đình tôi có cái ăn. Mong dịch bệnh sớm qua để cuộc sống trở lại bình thường”-bà Lệ nói.



Chị Đỗ Thị Mỹ Lệ (tổ 11, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cũng cho hay, nguồn sống của cả gia đình phụ thuộc vào gánh hàng rong của chị. Tuy nhiên, thực hiện quy định phòng-chống dịch Covid-19, chị đã nghỉ bán hơn 2 tuần qua. Chồng chị làm thợ xây cũng phải nghỉ việc. Chị Lệ nói: “Gia đình tôi là hộ cận nghèo, thu nhập cũng chỉ đủ cho vợ chồng và 2 đứa con đắp đổi qua ngày. Dịch bệnh khiến gia đình đã khó nay lại càng khó hơn. Được nhận quà lần này tôi rất mừng, nhờ đó mà có thêm lương thực lo cho những ngày sắp tới”.



Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-thông tin: Qua vận động, nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện trợ giúp bà con nghèo, người cơ nhỡ. Một trong những đơn vị hưởng ứng đầu tiên là Quỹ thiện nguyện Hỷ Liên Tâm (TP. Hồ Chí Minh). Bà Nguyễn Thị Như Ý-thành viên Quỹ thiện nguyện Hỷ Liên Tâm, phụ trách khu vực Gia Lai-chia sẻ: Với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Quỹ đã hỗ trợ hơn 3 tấn gạo để cấp phát cho bà con nhằm giúp người nghèo phần nào vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tới đây, Hội sẽ tiếp tục vận động nguồn lực chung tay giúp người nghèo; đồng thời tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. “Trước đó, Hội đã in ấn hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền, vận động tài trợ 12.000 bánh xà phòng, hàng ngàn chiếc khẩu trang để cấp phát miễn phí cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”-ông Nam cho biết thêm.

NHƯ Ý