Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ 13 (mở rộng)

(GLO)- Ngày 13-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.



Ia Pa đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Cùng dự có đồng chí Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng, phó các Ban xây dựng đảng, trưởng các cơ quan đoàn thể, các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện; Bí thư Đảng ủy các xã. Các đồng chí Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Rah Lan H’Dry-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh



Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trưởng-Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được và thẳng thắn, nhìn nhận, phân tích làm rõ những nguyên nhân chủ quan, những bất cập, thiếu sót, tồn tại nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện từ đó xác định các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2023.



Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Rah Lan H’Dry trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2022, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, các chỉ tiêu của huyện cơ bản đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Trong 19 chỉ tiêu giao, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt (2 chỉ tiêu không đạt là: Tỷ lệ hộ nghèo và xây dựng xã nông thôn mới). Tổng diện tích gieo trồng 35.578 ha cây trồng các loại bằng 101,3% kế hoạch và bằng 103,6% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách phát sinh trên địa bàn vượt cao so với dự toán đầu năm, đạt 182,7% kế hoạch tỉnh giao và đạt 156,5% kế hoạch của HĐND huyện giao, tăng 49% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách địa phương đạt 148,2% kế hoạch của HĐND huyện giao.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp bằng 118,7% so với cùng kỳ năm trước… Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có chuyển biến; chất lượng giáo dục đại trà của huyện dần được nâng lên, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.



Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích làm rõ một số hạn chế nhất là trong công tác giảm nghèo và tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong năm 2022, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của huyện về 19 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Đặc biệt, cần nỗ lực trong công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng xã nông thôn mới đúng với tiến độ đã đăng ký, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề về chính sách, chế độ cho các đối tượng.



MAI LINH