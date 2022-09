Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên dự sinh hoạt Chi bộ thôn 6

(GLO)- Sáng 6-9, đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ thôn 6 (xã Đông, huyện Kbang).

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 6 Vương Văn Đoàn đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 9-2022; đồng thời, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn 6 (xã Đông, huyện Kbang). Ảnh: An Phát



Theo đó, tháng 8 vừa qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, người dân chăm lo lao động sản xuất từng bước ổn định cuộc sống; công tác tôn giáo được quan tâm sát sao; văn hóa-xã hội được duy trì, phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Về kinh tế, Chi bộ đã vận động bà con tập trung chăm sóc, bón phân cho các loại cây trồng như mía, mì, lúa và chủ động phòng-chống dịch bệnh gây hại cây trồng, vật nuôi; kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…



“Trong tháng 9-2022, cùng với vận động bà con tích cực lao động, phát triển sản xuất, các hội, đoàn thể cần thường xuyên theo dõi các hội viên, đoàn viên ưu tú, báo lên Chi bộ để có hướng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; vận động, giới thiệu quần chúng ưu tú trong thôn tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng”-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn 6 Vương Văn Đoàn thông tin.



Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt và những kết quả của Chi bộ thôn 6 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đảng viên trong Chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; tăng cường nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước để áp dụng vào đời sống, giúp đỡ Nhân dân, xây dựng thôn làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên nhấn mạnh: “Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ thôn 6 cần tập trung vào một số công tác như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh. Để tạo động lực cho các hộ nghèo vươn lên, Chi ủy cần phân công đảng viên giúp đỡ, hỗ trợ họ. Tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; canh tác nông-lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi để đảm bảo thu nhập. Chi bộ quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe người dân; vận động con em đến lớp, đến trường, đảm bảo có sách vở, đồ dùng học tập và quần áo, giày dép cho các cháu. Vận động người dân, Mạnh Thường Quân ủng hộ, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, trẻ em yếu thế; quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh. Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục phát huy tính dân chủ, năng động của từng đảng viên để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

AN PHÁT