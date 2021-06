Dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Quốc hội họp phiên trù bị vào chiều 19/7; khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào sáng 3/8/2021.



Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)





Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 57, chiều 14/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.



Họp tập trung tại Nhà Quốc hội



Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết dự kiến, tổng thời gian kỳ họp là 11,5 ngày. Trong số đó, công tác nhân sự gồm 5 ngày; việc xem xét các báo cáo và một số nội dung khác có 4,5 ngày; công việc trù bị có 0,5 ngày; lễ khai mạc, bế mạc gồm 1 ngày; chương trình dự phòng có 0,5 ngày.



Quốc hội họp phiên trù bị vào chiều 19/7; khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào sáng 3/8/2021.



Với đặc thù của nội dung kỳ họp, Quốc hội cần họp tập trung tại Nhà Quốc hội.



Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp, nhất là có phương án, kế hoạch cụ thể cho phòng, chống dịch theo tình hình thực tế.



Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình đã được bổ sung nội dung về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.



Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công (Điều 47) và Luật Quản lý nợ công (Điều 10), nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được bổ sung tại kỳ họp này cùng các kế hoạch tài chính 5 năm và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.



Chính phủ đề nghị bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.



Chính phủ đã gửi tài liệu và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công các cơ quan thẩm tra, nhưng chưa kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng Sáu này. Đây là những nội dung rất cần được Quốc hội sớm thông qua.



Trên cơ sở ý kiến đại diện của các cơ quan thẩm tra, Chính phủ đề ngị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp.



Chính phủ đề nghị bổ sung Báo cáo về việc thực hiện (hoặc Đề án) xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.



Tuy nhiên, do không có hồ sơ tài liệu kèm theo đề nghị bổ sung nội dung này nên chưa có căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.



Chính phủ cũng đề nghị chuyển nội dung về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 sang kỳ họp cuối năm 2021.



Về vấn đề này, Chính phủ có trách nhiệm giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do lùi thời điểm trình làm căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội.



Tiếp thu đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao, chương trình kỳ họp bổ sung nội dung phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội xem xét, quyết định để kịp thời kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.



Dự kiến Chương trình kỳ họp được xây dựng theo hướng không tiến hành công tác tổ chức, nhân sự liền mạch từ đầu đến cuối mà bố trí xen kẽ với các nội dung khác để vừa thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục, vừa tiết kiệm thời gian (trong thời gian Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự, các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm chất lượng các dự thảo nghị quyết).



Tổng Thư ký Quốc hội sẽ thực hiện ngay việc xem xét, quyết định nhân sự các cơ quan của Quốc hội sau phiên khai mạc để các cơ quan này thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.



Ngoài ra, đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ nên cần bố trí để Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo kinh tế-xã hội tại phiên khai mạc.



Tuy nhiên, vào thời điểm khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế khóa XV chưa được bầu để trình bày báo cáo thẩm tra về kinh tế-xã hội, nên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV (ông Vũ Hồng Thanh) được đề nghị trình bày báo cáo thẩm tra.



Đảm bảo công tác phòng, chống dịch



Thảo luận tại Phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với dự kiến chương trình, thời điểm khai mạc, bế mạc kỳ họp và hình thức họp tập trung.



Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ Kỳ họp này cần có ngay những đổi mới trong công tác tổ chức. Thời lượng để trình các báo cáo cần giảm bớt cho hợp lý, không nên quá dài, làm sao để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn nâng cao chất lượng kỳ họp. Đặc biệt, cần quyết tâm đổi mới công tác thư ký, nhất là thảo luận tại tổ phải chuyên nghiệp hơn. Đại biểu Quốc hội nói gì thì thư ký phải tổng hợp được ngay. Sau khi có ý kiến tại các đoàn, tổ, thư ký phải tổng hợp cái gì thống nhất cao, cái gì còn có ý kiến khác nhau cần thảo luận thêm để tránh việc vấn đề đó ở tổ được nói tới nhiều nhưng không được phản ánh hoặc nói lại ở hội trường.





Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)





Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là kỳ họp đầu tiên của khóa XV, rất đông đại biểu tham gia lần đầu và họp tập trung trong điều kiện dịch bệnh phức tạp nên công tác phòng, chống dịch cần thực hiện nghiêm ngặt.



Chủ tịch Quốc hội cho biết trong phiên họp lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư đã thống nhất và có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, các tỉnh thành phố trên cả nước có kế hoạch xét nghiệm và tiêm vaccine cho tất cả đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, thành viên Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các cán bộ phục vụ tại tòa nhà và phóng viên đưa tin cũng cần được xét nghiệm, tiêm phòng vaccine.



Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh lưu ý, cần xét nghiệm cho các đại biểu 2 lần: lần thứ nhất trước 7 ngày và lần thứ 2 là trước khi đi họp. Ngoài ra, người được tiêm vaccine xong vẫn có khả năng lây nhiễm nên mỗi đại biểu cần nâng cao ý thức để phòng, chống dịch bệnh.



Nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh công tác nhân sự của các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội cần được thực hiện sớm để tạo điều kiện cho các Ủy ban thẩm tra các báo cáo.



Bởi vì đến thời điểm khai mạc kỳ họp, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV sẽ kết thúc nhiệm vụ; riêng Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được hoạt động cho đến khi Quốc hội bầu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Theo Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)