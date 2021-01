Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao theo dõi sát, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)



Ngày 11/1, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.



Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự, phát biểu chỉ đạo; phát động chủ đề năm 2021 của Bộ Ngoại giao: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng."



Tham dự hội nghị có các đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cán bộ chủ chốt và một số đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.



Trong một ngày thảo luận sôi nổi, dân chủ và trí tuệ, các đại biểu dự hội nghị đã đánh giá sâu về những diễn biến mới nổi lên trong tình hình thế giới, khu vực năm 2020, dự báo tình hình năm 2021 cũng như đánh giá công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và công tác xây dựng ngành.



Đồng thời, hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc về phương hướng, trọng tâm công tác của Bộ Ngoại giao trong năm 2021.



Hội nghị thống nhất đánh giá, tình hình thế giới và khu vực năm 2020 nổi lên nhiều diễn biến phức tạp, mau lẹ, chưa từng có tiền lệ, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt đời sống quốc tế và quan hệ quốc tế.



Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã bản lĩnh, sáng tạo vượt qua thách thức, tạo dựng và tranh thủ thời cơ, triển khai đồng bộ, toàn diện, thích ứng năng động và đạt được những kết quả quan trọng.



Đối ngoại tiếp tục là một điểm sáng trong những thành tựu chung của cả nước, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam.



Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế, nhất là Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; duy trì và thúc đẩy đà quan hệ với các nước thông qua việc điều chỉnh linh hoạt phương thức hoạt động đối ngoại kết hợp trực tuyến và trực tiếp.



Công tác hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục có những bước đột phá mới với việc phê chuẩn/ký kết các hiệp định thương mại tự do; trong đó có Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Vương quốc Anh-Việt Nam (UKVFTA); qua đó tạo thêm động lực mới cho phục hồi kinh tế.



Các hoạt động ngoại giao kinh tế hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp kết nối với các đối tác, mở rộng thị trường được triển khai hiệu quả. Công tác đối ngoại đã đóng góp quan trọng vào bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế.



Công tác bảo hộ công dân tiếp tục là một điểm sáng; công tác người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai hiệu quả; ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại đã ứng dụng tốt các phương thúc truyền thông mới để quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập thành công, chống dịch hiệu quả.



Về công tác xây dựng ngành, các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí công tác bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch và đào tạo cán bộ ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả; đảm bảo cán bộ đủ đức, đủ tài, đạt yêu cầu cao về cả chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Việc triển khai hiện đại hóa Bộ Ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy.



Các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ngành được triển khai hiệu quả, tiết kiệm, trọng thị, chu đáo, được đánh giá cao. Công tác giáo dục truyền thống, thi đua khen thưởng, các mặt công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.



Trong phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao đã góp phần vào những thành tựu đối ngoại đáng tự hào trong năm 2020.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị ngành ngoại giao năm 2021 tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống vào chiều sâu, ổn định, bền vững với những phương thức sáng tạo, hiệu quả; triển khai tốt ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.



Cùng với đó, Bộ tăng cường triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; theo dõi sát, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.



Đồng thời, Bộ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các lực lượng: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, đối ngoại quốc phòng, an ninh.



Về công tác xây dựng ngành, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị ngành ngoại giao cần tiếp tục làm tốt hơn nữa các mảng công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo và bồi dưỡng cũng như công tác thi đua khen thưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác đối ngoại.

