Đak Pơ cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Trong ngày làm việc đầu tiên (4-8), Đại hội đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp; đồng thời hoàn thành nhiều nội dung quan trọng theo chương trình đề ra.



Tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Đak Pơ ngày càng phát triển



Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội



5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ huyện Đak Pơ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành tương đối thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện vẫn chưa đạt so với Nghị quyết, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như: thu ngân sách; tỷ lệ xã, thị trấn có bác sĩ... Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, hệ thống thủy lợi còn ít, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm. Chất lượng giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa vững chắc. An ninh chính trị, an ninh nông thôn có thời điểm diễn biến phức tạp…

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Ngọc Minh



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng, những tồn tại, hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả lãnh đạo của Đảng bộ huyện Đak Pơ trong nhiệm kỳ qua. Do đó, Đại hội phải nghiêm túc thảo luận, bổ sung nhiệm vụ, tìm giải pháp đột phá, quyết liệt, tâm huyết hơn nữa để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà Báo cáo chính trị đã đề ra; xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, đề ra được giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trước hết, Đại hội phải xác định rằng, trong 5 năm tới, Đak Pơ vẫn là huyện thuần nông, lợi thế chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Do đó, huyện cần tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nội đồng, thủy lợi nhỏ; phát triển vùng rau, cây ăn quả theo hướng chuyên canh gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng mối liên kết theo chuỗi giá trị; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã kiểu mới. Huyện phải quan tâm cùng với các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương hoàn thành công trình thủy lợi Tầu Dầu 2 và sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả.



Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung xây dựng, nhân rộng nhiều làng nông thôn mới kiểu mẫu như mô hình làng Jun (xã Yang Bắc); kêu gọi, thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp Phú An; đầu tư công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường quảng bá sản phẩm; phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững, kêu gọi đầu tư xây dựng du lịch sinh thái tại Đồi thông Hà Tam và du lịch văn hóa truyền thống ở các làng có nghề dệt thổ cẩm. Đặc biệt, cần huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng kinh tế, xây dựng thị trấn Đak Pơ xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Đại biểu biểu quyết số lượng nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ khóa XVII. Ảnh: Hồng Thi



Tham luận tại Đại hội, đại biểu Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-đã đề xuất huyện cần tiếp tục hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho các loại cây trồng, nông sản chủ lực khác trên địa bàn huyện; điều tra, rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng các vùng sản xuất rau và cây ăn quả; khuyến khích, tạo điều kiện về vốn, đất cho các tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà sơ chế, chế biến sản phẩm phục vụ phát triển rau, cây ăn quả; khai thác hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).



Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên còn nhấn mạnh, Đak Pơ vẫn là một huyện nghèo. Do đó, Đảng bộ huyện cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng-chống các loại dịch bệnh. Đặc biệt, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao hơn nữa mức thu nhập bình quân đầu người ở những vùng nghèo, nhất là những làng, xã vùng 2, 3; sử dụng các nguồn lực để đầu tư, đảm bảo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ cơ bản theo quy định; nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là ở các xã vùng khó khăn; đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, khôi phục và phát triển các lễ hội truyền thống tốt đẹp; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện...



Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh



Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đại biểu Nguyễn Ngọc Bích-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ-nhận định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tạo được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thi Minh



“Thời gian đến, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ phải xây dựng kế hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, hình thức tổ chức học tập phù hợp. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc nổi cộm trong nhân dân…”-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ nêu ý kiến.



Còn theo đại biểu Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ huyện Đak Pơ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, bên cạnh thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống… đại biểu Trường Trung Tuyến cho rằng, nên đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ tất cả các khâu trong công tác cán bộ; trong đánh giá cần thật sự chú trọng chất lượng, phản ánh đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, triển vọng đảm nhiệm các vị trí công việc phù hợp năng lực, sở trường, thực hiện nhất quán phương châm “vì việc mà bố trí người”.

Đak Pơ cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển (ảnh: Internet)



Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XVII đối với đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Bí thư Huyện ủy khóa XVI. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII diễn ra ngay sau đó để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.





Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chỉ đạo: Đảng bộ huyện Đak Pơ cần triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác phát triển đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát. Rà soát và có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo có sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, tránh tình trạng hụt hẫng cán bộ. Quan tâm tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho các xã vùng 3.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Thường xuyên chăm lo, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của từng tổ chức.

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể, cá nhân, tạo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả; phát huy dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng nhằm đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện của huyện để thúc đẩy huyện phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

HỒNG THI-NGỌC MINH