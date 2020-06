Đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 5-6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo cho biết, từ ngày 1 đến 4-6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã họp kỳ 45 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTƯ.





Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 45



Tại kỳ họp này, UBKTTƯ đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:



1. Sau khi xem xét kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân, gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng và đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài sản công và thực hiện dự án đầu tư, UBKTTƯ yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra. Yêu cầu Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng chỉ đạo, tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.



2. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của UBKTTƯ và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKTTƯ quyết định:



Thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.



Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.



3. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKTTƯ quyết định:



Thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Dum, Thẩm phán TAND tỉnh Hòa Bình do trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Kim Bôi đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy định pháp luật trong công tác xét xử, thi hành án hình sự, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Tòa án, gây bức xúc trong xã hội. Đề nghị Ban cán sự đảng TAND tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cách chức chức danh Thẩm phán đối với đồng chí Bùi Văn Dum.



Thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Huỳnh Thanh Tùng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do đã vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.



4. UBKTTƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật:



Đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp do đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lập và sử dụng Quỹ trái phép, trong công tác quản lý tài chính và phòng, chống tham nhũng.



Đồng chí Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai do đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và trong đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, thực hiện dự án đầu tư.



5. Cũng tại kỳ họp này, UBKTTƯ đã giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Theo TRẦN BÌNH (SGGPO)