Đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Thấm nhuần lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn coi việc phát động các phong trào thi đua là yếu tố quan trọng trong việc khơi dậy, cổ vũ lòng yêu nước của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 đã được chỉ đạo thực hiện trong toàn lực lượng Công an tỉnh với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Từ phong trào này, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Gia Lai là tỉnh có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển kinh tế-xã hội và cũng là mục tiêu trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tập hợp lực lượng chống phá chính quyền, tuyên truyền kích động tư tưởng ly khai, tự trị; lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên, âm mưu gây mất ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Đại tá Rah Lan Lâm. Ảnh: THÚY TRINH

Thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở” của Giám đốc Công an tỉnh, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã bám làng, bám dân để nắm tình hình, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp. Nhờ đó, lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”, giải quyết dứt điểm nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân. Đồng thời, triển khai các kế hoạch, biện pháp phát hiện và triệt phá nhiều đường dây đưa người vượt biên, xử lý nhiều đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Qua đó đã phát hiện, điều tra hơn 1.500 vụ phạm pháp hình sự, xử lý hơn 2.500 đối tượng; triệt xóa 90 nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản; vận động 233 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm; bắt 340 vụ với hơn 700 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện hơn 600 vụ với hơn 500 đối tượng phạm pháp về kinh tế, môi trường; vận động quần chúng nhân dân giao nộp gần 600 khẩu súng, 2 quả bom, gần 3.500 viên đạn, hơn 700 kíp nổ, 245 vũ khí thô sơ các loại. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số; trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục và tuần tra, xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã triển khai hơn 4.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, xuất hơn 600 lượt xe cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gần 200 vụ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công an tỉnh chú trọng cải cách hành chính trong giải quyết, cấp chứng minh nhân dân, thị thực, hộ khẩu, giấy đăng ký phương tiện giao thông… để rút ngắn thời gian, giảm công sức đi lại cho nhân dân. Thực hiện Đề án chính quy hóa lực lượng Công an xã, đến nay, Công an tỉnh đã điều động 264 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, việc này đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo sự gắn kết và sự ủng hộ của nhân dân, chính quyền địa phương đối với lực lượng Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho các tập thể thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm. Ảnh: THÚY TRINH

Việc đổi mới phương thức hoạt động, làm việc theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Qua đó, người dân đã cung cấp hàng ngàn tin báo có giá trị giúp Cơ quan Điều tra khám phá nhanh các vụ án, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, duy trì 92 mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều cách làm hay trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đang được nhân rộng như mô hình “Cổng làng bình yên” ở làng Hrak, xã Đak Drjăng, huyện Mang Yang; “Tiếng kẻng an ninh” ở làng Tao Klar, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh...

Phong trào thi đua đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực tinh thần, nhờ đó mà tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn nêu cao ý thức tự giác, khắc phục khó khăn, gian khổ, thi đua lập nhiều thành tích. Từ năm 2015 đến nay, có hơn 1.300 lượt tập thể và hơn 4.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, tập thể Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) đang được đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Các đơn vị khác tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là Phòng Tham mưu, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Chư Pah, Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku)… Từ thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tận tụy với công việc, góp phần tô đậm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân như: Thượng tá Đặng Văn Lợi-Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện Mang Yang, Đại úy Phan Hồng Kông-Công an huyện Krông Pa, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng-Trưởng Công an xã Ia Pết (huyện Đak Đoa)...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Gia Lai sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phát huy sức mạnh toàn lực lượng, phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, làm cho các phong trào thi đua, cuộc vận động trở thành hoạt động tự giác của mọi tập thể và từng cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, tập trung các mục tiêu cụ thể như: chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; đẩy mạnh cải tiến lề lối, tác phong làm việc, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh… Tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng quý trọng, thương yêu, đùm bọc, giúp cán bộ, chiến sĩ Công an khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.