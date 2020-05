Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng...



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 7/5.



Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương, đặc biệt là ngành y tế đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt kết tích cực, cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh.



Cả nước đã có 21 ngày liên tục không phát hiện thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, các ca nhiễm mới đều trong số người nhập cảnh đã được cách ly, không để lây lan trong cộng đồng. Tất cả các địa phương trên toàn quốc đều ở mức nguy cơ thấp, thậm chí rất thấp lây nhiễm dịch bệnh.



Tuy nhiên, diễn biến dịch trên thế giới vẫn rất phức tạp; số người nhiễm, số người tử vong do dịch bệnh tại nhiều nước vẫn ở mức cao, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải luôn đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, quyết không để dịch bệnh trở lại.



Cả nước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch



Cả nước đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh đồng thời với khôi phục, phát triển nền kinh tế. Từ các cấp, các ngành cho đến từng người dân, doanh nghiệp đều cần xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế-xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế.



Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch: Kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài.



Tất cả người nhập cảnh đều phải được cách ly tập trung 14 ngày; trừ các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao thì có biện pháp cách ly phù hợp, chủ doanh nghiệp, cơ quan y tế địa phương chịu trách nhiệm giám sát việc cách ly các trường hợp này, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.



Sẵn sàng ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp phải duy trì nhóm phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả.



Ngành y tế các địa phương dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các địa phương phải tổ chức ứng trực mức 100%, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra.



Không để dịch bệnh quay trở lại là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là tại các khu vực trung tâm, thành phố, đô thị lớn.



Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc tại công cộng



Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân; kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm xác định COVID19, chuẩn bị sẵn sàng máy và sinh phẩm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ xét nghiệm.



Theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và các kỹ thuật, sinh phẩm chẩn đoán trên thế giới và tại Việt Nam để điều chỉnh hoạt động xét nghiệm phù hợp với công tác phòng, chống dịch.



Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu phác đồ điều trị, xây dựng các hướng dẫn và tập huấn cho y tế cơ sở để thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng và hướng dẫn xử lý khi có các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc nhiễm dịch bệnh khác (nếu có).



Chuẩn bị sẵn sàng các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra.



Chưa mở lại vũ trường, karaoke



Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nới lỏng các hạn chế: Dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công cộng (máy bay, xe khách, tàu thủy, tàu hỏa...); cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Chưa cho mở lại vũ trường, dịch vụ karaoke.



Thủ tướng đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.



Các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.





Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)





Văn bản cũng nêu rõ, không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Nhà trường tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.



Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kế hoạch và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, bảo đảm kết quả trung thực, khách quan.



Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, Ủy ban Nhân dân các địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ được giao, trong đó có các nhiệm vụ quan trọng như: tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; các gói tài khóa, tiền tệ phải có hiệu lực trước khi khai mạc Hội nghị của Chính phủ với các doanh nghiệp vào ngày 9/5 tới đây; đặc biệt, phải tập trung đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.



Các bộ, ngành có liên quan, nhất là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... và các địa phương đều phải tập trung chỉ đạo thu hút, xúc tiến mạnh mẽ hoạt động đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.



Cho phép mở lại các cửa khẩu phụ chỉ giao thương hàng hóa, không cho phép người nhập cảnh



Về thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng đồng ý cho phép mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở: Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.



Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở khác, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo tối đa công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và bảo đảm quy trình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, thủy, hải sản xuất khẩu và hàng nguyên liệu cấp thiết nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước.



Thủ tướng lưu ý, chỉ mở để giao thương hàng hóa, không cho phép xuất nhập cảnh đối với người; không để lợi dụng việc mở các cửa khẩu phụ, lối mở này để buôn lậu, gian lận thương mại.



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông về các điểm đến an toàn với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn; đẩy mạnh du lịch nội địa; chủ động tổ chức thị trường và chuẩn bị phương án tái khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.



Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công, trong đó có việc đưa công dân Việt Nam đang bị kẹt ở nước ngoài về nước, bảo đảm trật tự, mức độ phù hợp năng lực tiếp nhận, cách ly trong nước.



Bộ Tài chính tăng cường quản lý kinh phí và bảo đảm bổ sung kịp thời kinh phí phòng, chống dịch cho các bộ, ngành, địa phương. Việc sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng quy định, không để tài sản nhà nước thất thoát; các sai phạm phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.



Thủ tướng cũng đồng ý giãn họp Thường trực Chính phủ, họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chỉ họp khi cần thiết để quyết định các chủ trương và những vấn đề lớn phát sinh.



Đồng thời, giao Bộ Y tế chủ động xử lý, chỉ đạo thường xuyên công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề lớn, mới phát sinh; chuẩn bị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có thành tích trong công tác phòng, chống dịch.



Theo TTXVN/Vietnam+