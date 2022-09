Khoa học: Loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột của bạn

Bạn có biết những loại thực phẩm tốt nhất để ăn cho đường ruột của bạn?





Về cơ bản, thực phẩm toàn phần có nhiều chất xơ thường giúp giữ cho đường ruột của bạn mạnh khỏe.



Ví dụ, trái cây và rau (và một số loại ngũ cốc nguyên hạt) có chứa polyphenol, là những hợp chất giúp cải thiện hàng rào bảo vệ đường ruột của bạn.



Rau và trái cây có thể cung cấp chất xơ và chất dinh dưỡng lành mạnh giúp ích cho đường ruột của bạn. Ảnh: Shutterstock



Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các loại rau lá xanh đặc biệt có thể giúp cung cấp vi khuẩn tốt trong đường ruột và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể của bạn.



Đã đến lúc xào một ít cải xoăn hoặc làm món salad rau bina thơm ngon, vì các loại rau lá xanh (như rau bina, cải xoăn, cải ngọt, rau cải thìa...) có thể giúp lợi khuẩn đường ruột của bạn một cách độc đáo.



Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Chemical Biology đã phát hiện ra rằng những loại rau xanh này có chứa một hợp chất đường độc đáo gọi là sulfoquinovose (còn được gọi là SQ), theo Eat This, Not That!



Các vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn cung cấp năng lượng cho SQ, vì vậy khi bạn ăn rau xanh, về cơ bản bạn đang cung cấp các vi khuẩn tốt trong hệ vi sinh vật đường ruột của bạn.



Cải xoăn - một trong những loại rau lá xanh. Ảnh: Shutterstock



Điều gì xảy ra khi chúng ta ăn vi khuẩn tốt trong ruột? Những vi khuẩn tốt này càng có nhiều năng lượng, chúng càng có nhiều khả năng xây dựng hàng rào bảo vệ trong hệ vi sinh vật cần thiết để ngăn chặn vi khuẩn xấu và ngăn chúng phát triển và sinh sôi.



Đường ruột khỏe mạnh rất quan trọng vì nó ảnh hưởng nhiều hơn đến dạ dày của bạn.



Trên thực tế, hệ vi sinh vật đường ruột của bạn đã được biết là tác động trực tiếp đến sức khỏe nhận thức của bạn và tác động đến nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.



Một báo cáo được công bố trên Neurology cho biết hàm lượng chất xơ cao trong rau xanh có thể cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn, bảo vệ thần kinh, giúp giảm suy giảm nhận thức.



Nếu bạn là người yêu thích các loại rau xanh và có thể kết hợp nhiều loại rau này vào bữa ăn hằng ngày, bạn sẽ nhận được thêm lượng SQ có lợi cho đường ruột để giữ cho sức khỏe đường ruột luôn tốt, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)