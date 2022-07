Tin vui bất ngờ cho những người chỉ tập thể dục vào cuối tuần

Không có thời gian để tập thể dục? Tập thể dục vào cuối tuần có đủ để tốt cho sức khỏe không, nghiên cứu mới vừa hé lộ điều này.





Thật bất ngờ, một nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy những người chỉ tập thể dục vào cuối tuần cũng gặt hái lợi ích bằng với tập thể dục thường xuyên trong suốt cả tuần, miễn là đảm bảo đủ mức khuyến nghị mỗi tuần, theo mạng truyền hình của châu Âu Euronews.



Mức khuyến nghị về tập thể dục là bao nhiêu?



Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện khuyến nghị người lớn nên thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình mỗi tuần. Bao gồm đi bộ hoặc đạp xe đạp nhẹ nhàng.



Hoặc 75 phút hoạt động mạnh, như chạy hoặc bơi lội.



Nghiên cứu phát hiện điều gì?





Chỉ tập thể dục vào cuối tuần cũng gặt hái lợi ích bằng với tập thể dục thường xuyên trong suốt cả tuần, miễn là đảm bảo đủ mức khuyến nghị mỗi tuần. Ảnh: Shutterstock



Các nhà nghiên cứu từ Khảo sát Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHIS) đã theo dõi hơn 350.000 người trong hơn 10 năm để xem những người chỉ tập thể dục 1 - 2 buổi vào cuối tuần - đạt kết quả ra sao.



Trong số những người tham gia, nhiều người tập nhiều lần trong suốt cả tuần, nhưng một số dồn vào 1 - 2 buổi cuối tuần.



Các phát hiện của nghiên cứu, được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine, cho thấy miễn là đạt được lượng tập thể dục được khuyến nghị mỗi tuần, thì tập cách nào thực sự không quan trọng.



Sau khi so sánh kết quả của những người thực hiện đủ mức khuyến nghị mỗi tuần trong suốt 10 năm, các nhà nghiên cứu đã thấy rất ít sự khác biệt giữa những người tập thể dục vào cuối tuần và những người tập thường xuyên trong tuần.



Chúng tôi nhận thấy những người tập cuối tuần và những người tập hằng ngày có tỷ lệ tử vong do mọi bệnh tật và do một bệnh cụ thể là tương tự nhau. Điều này cho thấy, nếu đảm bảo lượng hoạt động thể chất, thì tập trong nhiều ngày hoặc tập chỉ ít ngày đều làm tăng tuổi thọ, người dẫn đầu nghiên cứu, thạc sĩ Mauricio dos Santos, nhà nghiên cứu sinh lý tập thể dục tại Đại học São Paulo (Brazil), cho biết, theo Euronews.



Dù thế nào, có tập vẫn tốt hơn là không tập gì cả





Dù thế nào, có tập vẫn tốt hơn là không tập gì cả. Ảnh: Shutterstock





Các nhà nghiên cứu cho biết, kết quả một lần nữa khẳng định rằng tập thể dục rất tốt cho sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ.



Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng khuyến cáo, chỉ cần tập thể dục 1 - 2 lần một tuần là đã có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ, và cố gắng đừng ngồi một chỗ trong thời gian dài, theo Euronews.

Theo Thiên Lan (TNO)