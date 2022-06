Ia Pa nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện cho người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và chia sẻ gánh nặng tài chính lúc ốm đau, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Buôn Biah A (xã Ia Tul) có 280 hộ với hơn 1.000 khẩu, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Trước đây, Ia Tul là xã vùng II, người dân được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Nhưng sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, xã thuộc khu vực I, người dân không còn được cấp thẻ BHYT như trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ bao phủ BHYT của xã giảm đáng kể. Nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội, nhất là chăm sóc sức khỏe người dân, chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và hệ thống chính trị thôn, làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng “sâu cơ sở, sát hội viên”, “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để đoàn viên, hội viên, người dân hiểu tầm quan trọng của BHYT, từ đó tự nguyện tham gia.

Gia đình anh Ksor Khoan (buôn Biah A) có 5 người. Trước kia, gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT, còn hiện tại phải tự mua. Nhưng kinh phí mua BHYT là số tiền không nhỏ đối với gia đình làm nông như anh. Anh Khoan chia sẻ: “Ban đầu, tôi cũng có chút do dự. Nhưng sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, tôi quyết định bỏ ra hơn 2 triệu đồng mua BHYT cho gia đình để phòng khi ốm đau”.

Ông Nay Nan-Bí thư Chi bộ buôn Biah A-tuyên truyền vận động các hộ dân tham gia BHYT. Ảnh: Mai Linh

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHYT, Đảng ủy xã Ia Tul đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện. Trên cơ sở đó, các thôn, buôn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Ông Nay Nan-Bí thư Chi bộ buôn Biah A-cho biết: “Sau khi được xã quán triệt, Chi bộ đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của buôn, qua các buổi họp dân, Chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách 16-17 hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phân tích cho bà con thấy được lợi ích thiết thực của BHYT đối với bản thân, gia đình, xã hội. Nếu không may mắc bệnh, BHYT sẽ chia sẻ kinh phí giúp bà con yên tâm điều trị. Nếu bình an, số tiền mua BHYT như một khoản hỗ trợ những người kém may mắn hơn, từ đó giảm bớt áp lực cho xã hội”.

Mục tiêu bao phủ BHYT cũng đang là thách thức đối với xã Kim Tân. Toàn xã có 1.647 hộ với 6.377 khẩu, trong đó có 50% là người dân tộc thiểu số. Mặc dù 2 thôn Blôm và Mơ Năng vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn, người dân được hỗ trợ 100% BHYT, tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHYT của xã mới chỉ đạt 84,5%. Để tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 90% vào cuối năm, UBND xã đã tiến hành rà soát, thống kê các hộ chưa có BHYT cũng như có thẻ nhưng sai thông tin hoặc chưa có trên hệ thống dữ liệu của ngành Bảo hiểm để có biện pháp hỗ trợ cụ thể. Với những hộ khó khăn, xã đưa vào diện hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình để được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT, phần còn lại động viên người dân đóng góp. Việc làm này khắc phục được tâm lý trông chờ ỷ lại của người dân, tiến tới xã hội hóa BHYT toàn dân.

Cán bộ xã Ia Tul đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động tham gia BHYT. Ảnh: Mai Linh

Ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã Kim Tân-phân tích: “Khó khăn lớn nhất trong công tác bao phủ BHYT toàn dân là ý thức của bà con chưa cao, đa phần đồng bào dân tộc thiểu số ít quan tâm đến sức khỏe, chỉ khi đau bệnh mới nghĩ đến thẻ BHYT. Vì vậy, để nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT, công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng. Phải nắm bắt được tâm lý của người dân, lấy người thật, việc thật ra dẫn chứng để bà con thấy được vai trò quan trọng của BHYT, từ đó tự nguyện tham gia”.

Ông Nguyễn Hữu Hạ-Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Ia Pa-cho hay: Trong năm 2022, BHXH huyện được giao chỉ tiêu trên 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 92% dân số tham gia BHYT (tương đương với trên 52.000 người). Đến nay, toàn huyện mới chỉ có khoảng 45.000 người dân tham gia BHYT, chiếm 77%; 560 người tham gia BHXH tự nguyện. Để đảm bảo chỉ tiêu giao, BHXH huyện đang tăng cường phối hợp cùng các đơn vị liên quan, UBND các xã tuyên truyền đến tận hộ dân, đồng thời mở các lớp tập huấn nâng cao số lượng và chất lượng đại lý bảo hiểm tại các thôn, làng, phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu của huyện cũng như BHXH tỉnh giao, góp phần đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.