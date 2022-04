3 thói quen tại văn phòng làm việc giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh

Khối lượng làm việc nhiều và áp lực công việc có thể tác động tiêu cực đến cả sức khỏe tinh thần và thể chất. Một số thói quen lành mạnh tại nơi làm việc sẽ giúp giảm bớt tác động tiêu cực và duy trì sức khỏe.





Căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề sức khỏe tâm lý như lo lắng, trầm cảm. Những căng thẳng tại nơi làm việc như không hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể mệt mỏi do ít vận động sẽ làm suy giảm sức khỏe, theo tạp chí U.S. News & World Report (Mỹ).



Một nghiên cứu công bố trên Thư viện Quốc gia của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy nam giới và phụ nữ có mức căng thẳng cao trong công việc sẽ có nguy cơ cao mắc tiểu đường loại 2. Do đó, dù bận rộn nhưng ai cũng cần chăm sóc sức khỏe bản thân.



Để làm được việc này, mọi người có thể áp dụng những thói quen sau tại nơi làm việc:



Di chuyển thường xuyên



“Bất kỳ thói quen ngồi lâu nào, chẳng hạn như ngồi tại bàn làm việc, sau tay lái hay trước màn hình đều có thể gây hại. Vì khi bạn ngồi, bạn sẽ tiêu hao năng lượng ít hơn so với khi đứng hay đi lại”, bác sĩ người Mỹ Edward Laskowsk giải thích.



Ngồi nhiều dễ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu và gây tăng cân. Do đó, trong suốt ngày làm việc, mọi người hãy tranh thủ đi bộ nhiều hơn, vươn vai, thậm chí là vừa đứng vừa làm việc. Khi đến phòng làm việc, thay vì đi thang máy thì hãy tranh thủ đi thang bộ.



Uống nhiều nước



Khi mải mê làm việc, mọi người dễ quên mất việc phải uống nhiều nước. Uống ít nước sẽ khiến cơ thể mất nước, gây ra các biểu hiệu như nhức đầu, chuột rút cơ bắp và thèm ăn. Cách dễ dàng nhất để luôn nhắc nhở bản thân phải uống nước là đặt một bình nước ngay tại bàn làm việc.



Điều chỉnh lại tư thế ngồi



Tư thế ngồi làm việc rất quan trọng. Mọi người nên ngồi với tư thế dễ chịu, đầu không nên quá nghiêng về phía trước, hai bàn chân đặt trên sàn, cánh tay tạo góc 90 độ, vai thả lỏng khi gõ bàn phím.



Ngồi sai tư thế sẽ dễ gây đau đầu, đau lưng, mỏi cổ và hàm. Đặc biệt, mọi người cần chú ý điều chỉnh tư thế vào cuối ngày. Vì vào thời điểm này, cơ thể mệt mỏi nên tư thế ngồi không còn đúng nữa, theo U.S. News & World Report.

