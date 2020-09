Gia Lai nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên

(GLO)- Với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm Xã hội Gia Lai đã tích cực phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan triển khai giải pháp thực hiện. Nhiều trường học đã có những cách làm hay thu hút học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Tăng cường tuyên truyền, vận động

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, kết thúc năm học 2019-2020, Gia Lai có 270.349 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 89,06%. Trong năm học qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 371 trường học có học sinh, sinh viên tham gia BHYT với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị, trường học duy trì tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%. Điển hình, tại TP. Pleiku có các trường THPT: Nguyễn Chí Thanh, chuyên Hùng Vương, Pleiku, Lê Lợi, Phan Bội Châu và Trường THCS Trưng Vương, Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Chu Văn An. Một số trường ở vùng sâu, vùng xa nhưng tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh luôn đạt 100% như các trường THCS An Trung (huyện Kông Chro), THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa).

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được chú trọng góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT trong nhiều năm liền, bà Nguyễn Thị Tỉnh-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) cho biết: Ngoài công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp rà soát những trường hợp học sinh khó khăn để vận động các Mạnh Thường Quân, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các em. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường học cũng được nhà trường chú trọng triển khai thực hiện tốt. Năm học này, trường có 1.220 học sinh và quyết tâm duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.

Năm nay, Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) có 1.070 học sinh. Mục tiêu của nhà trường là tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT như các năm học qua.

“Nhà trường chú trọng tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHYT đối với người dân nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa thiết thực của việc tham gia BHYT, từ đó chủ động tham gia. Ngoài ra, hàng năm nhà trường lập danh sách học sinh khó khăn để chủ động tìm nguồn hỗ trợ”-thầy Trần Văn Thế-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay.

Nỗ lực “phủ sóng”

Tỉnh Gia Lai có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số khá cao, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức chưa đầy đủ về chính sách BHYT nên chưa chú trọng tham gia. Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương.

Theo bà Phạm Thị Kim Thoa-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, ngay từ đầu năm học, Phòng đã chỉ đạo các trường trực thuộc quan tâm thực hiện BHYT cho học sinh; giao chỉ tiêu thực hiện, đồng thời quán triệt các trường chú trọng chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại trường. Trong các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT, đặc biệt là những điểm mới của Luật BHYT cho giáo viên và học sinh toàn trường nắm bắt, thực hiện.

Nhiều năm liền, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) có 100% học sinh tham gia BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Với mục tiêu phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện kế hoạch đề ra.

Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-thông tin: Năm học 2020-2021, Sở yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện, tỉnh tổ chức phân loại mức đóng đúng và đủ cho từng học sinh, sinh viên trong trường; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn thêm mức đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ đông con, khó khăn về kinh tế theo quy định.

Rà soát và hoàn thiện việc kê khai, cập nhật danh sách hộ tham gia BHYT, chủ động triển khai các giải pháp để 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT… Ngoài ra, tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT ở từng lớp học; có giải pháp để giúp đỡ những trường hợp khó khăn tham gia BHYT, đồng thời nhắc nhở, động viên các trường hợp còn lại tham gia BHYT đầy đủ.

NHƯ NGUYỆN