Truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới tại Pleiku

(GLO)- Sáng 26-9, Trung tâm Y tế TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp UBND phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới năm 2022.





Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm khoảng 1 triệu người. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) vẫn tiếp tục gia tăng, tỷ lệ phá thai ở vị thành niên và thành niên còn cao, tỷ lệ vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát đang có chiều hướng gia tăng. Cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi 15-49 đang có chồng thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn. Vì vậy, việc thực hiện các mục tiêu về kế hoạch hóa gia đình vẫn là một nội dung quan trọng trong công tác dân số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính



Theo đó, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn phường Diên Hồng trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các đề án nâng cao chất lượng dân số như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên, mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân được triển khai thực hiện đến cơ sở, quy mô gia đình có một đến hai con đã được đại bộ phận người dân đồng tình hưởng ứng, các mô hình câu lạc bộ: phụ nữ không sinh con thứ ba, gia đình phụ nữ, tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thành lập và hoạt động đạt hiệu quả.



Với chủ đề năm 2022 “Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đề cương tuyên truyền “Ngày tránh thai thế giới”, tuyên truyền về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn.

Được biết Ngày tránh thai thế giới có ý nghĩa như một Chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người chủ động hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng. Việc phòng tránh thai sẽ giúp chị em phụ nữ chủ động trong việc sinh, khoảng cách sinh và số lượng con sinh ra; tránh được những tai biến về sản khoa và không bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, có điều kiện để chăm sóc, giáo dục con cái tốt hơn.



Thông qua các hoạt động truyền thông hưởng ứng, sẽ lan tỏa tạo được sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, tăng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.



BÁ BÍNH