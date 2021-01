Nhộn nhịp chợ Tết sinh viên

(GLO)- Trường Cao đẳng Gia Lai vừa tổ chức phiên chợ Tết với những mặt hàng do các bạn sinh viên tự làm. Đặc biệt, nguồn thu từ việc bán sản phẩm được dành cho hoạt động thiện nguyện.

Cổng chào của phiên chợ được các bạn sinh viên trang trí bằng những vật dụng đặc sắc của ngày Tết như mô hình bánh tét, bánh chưng, hoa đào, hoa mai. Những bản nhạc, ca khúc về Tết được bật lên làm sôi nổi hẳn không khí của dịp Tết đến xuân về.

Gian hàng đầu tiên từ cổng vào là của sinh viên Khoa Y dược. Tại đây bày bán các sản phẩm từ gel rửa tay sát khuẩn do sinh viên tự điều chế với đủ mùi, màu sắc, khẩu trang y tế, viên ngậm, viên sủi và cả trà túi lọc thanh nhiệt... Có khá đông sinh viên và cán bộ, giáo viên nhà trường quan tâm đến gian hàng này bởi tính thiết thực của các sản phẩm phục vụ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đây là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Gia Lai có thêm Khoa Y dược và Khoa Văn hóa Nghệ thuật (trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Y tế và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật).

Gian hàng của Khoa Nghiệp vụ du lịch cũng phong phú không kém. Đây là khoa có nhiều ngành nhất trường nên các mặt hàng bày bán cũng rất đặc trưng. Các bạn sinh viên thuộc nghề may thời trang đã tự thiết kế giỏ xách, dây cột tóc. Mỗi dây cột tóc tự may được các em bán với giá 15 ngàn đồng; ba lô, túi xách tự may từ nguyên liệu thân thiện với môi trường có giá 50 ngàn đồng.

Cô Dương Hải Yến-Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ du lịch-cho biết: “Các em tự lên kế hoạch, đến tiệm để chọn phụ kiện, vật liệu may và giới thiệu sản phẩm của nghề mình đang học đến với mọi người. Nhìn các em phân công nhau cho từng công đoạn, mình cũng thấy vui”.

Những gian hàng trong phiên chợ Tết sinh viên tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp

Bạn Hảo (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) đang theo học lớp Cao đẳng Du lịch (Khoa Nghiệp vụ du lịch) chia sẻ: “Là sinh viên du lịch nên chúng em nghĩ lớp mình phải có gì đó đặc sắc, gắn với du lịch Gia Lai. Chúng em mượn áo quần truyền thống của những bà con trong làng, kèm với gùi, quả bầu, kết hợp trang trí thêm bằng hoa dã quỳ, cỏ đuôi chồn làm góc “check-in” cho các bạn sinh viên thuê chụp ảnh, mỗi lần thuê giá 5 ngàn đồng. Với 6 bộ đồ, chỉ trong 1 buổi sáng, chúng em đã cho thuê gần 100 lượt. Ngoài ra, chúng em còn tự thiết kế gian hàng ẩm thực bán cơm lam, gà nướng, muối lá é… thu hút đông đảo thực khách”.

Cùng với đó, gian hàng gây quỹ từ thiện từ bán gấu bông, đồ cũ của Câu lạc bộ Kỹ năng sống cũng thu hút khá nhiều học sinh, sinh viên tham gia. Những thùng ủng hộ từ thiện, các hoạt động gây quỹ cũng được học sinh, sinh viên nghề Công tác xã hội tích cực ủng hộ.

Bạn Y Xiểu-sinh viên lớp Công tác xã hội 2019 B-bộc bạch: “Chúng em đi tình nguyện tại xã Chư Á (TP. Pleiku), biết ở đây có làng trồng rau nên đến phụ giúp bà con. Họ cũng bán cho chúng em rau giá rẻ, đem về bán lại lấy tiền gây quỹ. Chỉ trong 1 buổi sáng, lớp em đã gây quỹ được gần 1 triệu đồng. Số tiền này sẽ cùng với các chi đoàn khác mua bánh kẹo tặng trẻ em các xã biên giới trong ít ngày tới”.

Chị Nguyễn Thị Việt Hà-Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai-chia sẻ: “Năm nay, số lượng học sinh, sinh viên tăng lên và các mặt hàng cũng phong phú hơn. Ngoài gian hàng ẩm thực gây quỹ bằng sản phẩm đặc trưng của Khoa Nghề, chúng tôi còn tổ chức thêm các trò chơi dân gian và trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng”.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Nhựt-Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai-thông tin: “Nhà trường luôn có những sân chơi để thu hút đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tạo cho các em hứng thú học tập. Những sân chơi dịp cận Tết cũng là dịp gây quỹ để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm một cái Tết ấm áp”.

TẠ NGỌC ĐIỆP