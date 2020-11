Giả danh cảnh sát cơ động để ra oai với bạn gái

Mua các vật dụng của cảnh sát rồi mang trang phục Cảnh sát cơ động, Long ra đường chặn dừng xe mô tô của người đi đường để kiểm tra để ra oai với bạn gái.





Ngày 2/11, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Long (SN 1986) để điều tra về hành vi “Giả mạo cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác”.



Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/10, Công an xã Tân Hiệp nhận được tin báo của người dân tại ngã tư xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) có người mặc trang phục Cảnh sát cơ động đang kiểm tra xe, giấy tờ của các phương tiện lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an xã triển khai lực lượng đến hiện trường và mời đối tượng về làm việc.



Tại cơ quan Công an, đối tượng tự nhận là Thiếu úy Nguyễn Duy Long, công tác tại Phòng PC65 Công an TP Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, Long không xuất trình được giấy chứng minh Công an nhân dân và các thông tin liên quan đến cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác.





Long và những quân trang đặt mua trên mạng xã hội để giả danh cảnh sát cơ động. Ảnh: Công an Đồng Nai.



Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận tên thật là Nguyễn Duy Long, không nghề nghiệp, không có nơi cư trú ổn định, mục đích giả danh Công an để kiểm tra xe mô tô là vì Long thích làm Công an, muốn ra oai với bạn gái và người khác. Trang phục Cảnh sát cơ cơ động Long mặc là lấy của người anh trai trước đây đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh An Giang. Còn mũ, sao, giày, tất, ve hàm, gậy ba trắc, đèn pin có in logo Cảnh sát cơ động được Long mua trên mạng xã hội.



Tối 30/10, Nguyễn Duy Long mặc trang phục Cảnh sát cơ động điều khiển xe mô tô BKS 60C1 -233.45 đi một mình đến ngã tư thuộc ấp 3, xã Tân Hiệp dùng đèn pin ra tín hiệu dừng xe mô tô. Sau khi “kiểm tra” và nhắc nhở xong, Long cho người điều khiển phương đi. Long “kiểm tra” được 3 xe mô tô thì bị Công an xã Tân Hiệp phát hiện lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành điều tra xử lý theo quy định.

https://www.tienphong.vn/phap-luat/gia-danh-canh-sat-co-dong-de-ra-oai-voi-ban-gai-1744175.tpo

Theo Mạnh Thắng (TPO)