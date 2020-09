Bắt kẻ giả danh nhà báo, cán bộ Cục Báo chí

Giả danh phóng viên báo chí, cán bộ Cục Báo chí, Trịnh Ngọc Tuyên ở Thanh Hóa đã nhiều lần hứa giúp một cụ bà 72 tuổi rồi chiếm đoạt của bà số tiền 27,5 triệu đồng.





Ngày 6-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ, ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Ngọc Tuyên (SN 1984; ngụ xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi giả danh nhà báo và cán bộ Cục Báo chí để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trịnh Ngọc Tuyên đã giả danh nhà báo, cán bộ Cục báo chí đi lừa đảo - Ảnh: Công an Thanh Hóa





Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa qua Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về một kẻ giả danh nhà báo để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của người dân trên địa bàn nên đã vào cuộc đấu tranh, làm rõ và bắt giữ Trịnh Ngọc Tuyên là kẻ giả danh để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của người dân.



Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Tuyên đã đặt mua của một đối tượng ở TP HCM 1 thẻ nhà báo giả mang tên Trịnh Ngọc Tuyên, công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam. Sau đó, Tuyên đã dùng thẻ nhà báo giả trên để khoe mẽ, giới thiệu với nhiều người mình là phóng viên nhằm tạo uy tín để lừa đảo.



Một trong những nạn nhân của Tuyên là bà N.T.C. (SN 1948; ngụ thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Biết bà C. đang có khúc mắc cần khiếu nại, tố cáo nên Tuyên đã tiếp cận rồi giới thiệu là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, cán bộ Cục Báo chí có thể giúp được bà C. trong việc tranh chấp đất.





Lãnh hoa Trịnh Ngọc Tuyên giả danh Cục Báo chí đi chúc mừng công an





Tin tưởng Tuyên là "nhà báo thật", bà C. đã nhiều lần đưa tiền cho Tuyên với tổng số tiền là 27,5 triệu đồng nhờ lo việc cho gia đình (lần gần nhất tháng 7-2020 Tuyên nhận thêm 4 triệu đồng). Thế nhưng, sau khi nhận tiền, Tuyên chỉ hứa "lèo" mà không giúp gì cho bà C. Gần đây, Tuyên bị tố cáo là nhà báo giả, bà C. mới biết sự việc mình bị lừa.



Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua xác minh, Trịnh Ngọc Tuyên có thẻ nhà báo của Báo Pháp luật Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cấp. Tuy nhiên, thẻ nhà báo này đã được Bộ TT-TT khẳng định là thẻ nhà báo giả, vì tra cứu trên hệ thống không có nhà báo nào có tên là Trịnh Ngọc Tuyên. Số thẻ nhà báo trong tấm thẻ giả của Tuyên là số thẻ đã cấp cho nhà báo khác.



Cục Báo chí cũng đã có công văn khẳng định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Trịnh Ngọc Tuyên, cũng không cử ai đến làm việc với các cơ quan ở tỉnh Thanh Hoá.



Được biết, Tuyên vốn là người không nghề nghiệp, tốt nghiệp Đại học ở Huế ra, từng thử việc tại một cơ quan báo chí nhưng do không có khả năng làm việc nên không được ký hợp đồng. Từ đó, Tuyên về quê lang thang, rượu chè bê tha, đi đâu cũng nổ mình là nhà báo, có nhiều quan hệ để lòe mọi người.



Thẻ nhà báo giả mang tên Trịnh Ngọc Tuyên



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo những ai là nạn nhân của Trịnh Ngọc Tuyên (ảnh), đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá để trình báo hoặc gặp điều tra viên Lê Huy Hùng số điện thoại: 088899345 để được giải quyết.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cục Báo chí (Bộ TT-TT) ngày 20-8 đã có công văn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở TT-TT tỉnh Thanh Hóa đề nghị tổ chức kiểm tra, xác minh sự việc trong dịp Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-2020), tại Thanh Hóa đã có người mang lẵng hoa ghi là "Cục Báo chí chúc mừng" đến tặng một đơn vị công an và chụp hình lưu niệm với một cán bộ của đơn vị này.



Theo Cục Báo chí, trường hợp trong hình không phải là người của Cục Báo chí và thời gian qua, Cục Báo chí không cử cán bộ, không gửi lẵng hoa chúc mừng công an ở các địa phương.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

