Môi giới để nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng

Thông qua Nguyễn Phương Thảo (30 tuổi, trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nam huấn luyện viên cùng tuổi đã được môi giới "đi khách" với cô gái 22 tuổi, với giá 18 triệu đồng.



Đối tượng Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: H.Trung.



Ngày 6.8, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo - đối tượng có hành vi môi giới mua bán dâm.



Trước đó, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phát giác đường dây môi giới mại dâm, chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội. Người bán dâm là nam giới, một huấn luyện viên thể hình đang cộng tác với nhiều trung tâm thể thao nổi tiếng tại Hà Nội.



Xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 4.8, tổ công tác kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, phát hiện và làm rõ đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.



Người con trai khai nhân thân là B (30 tuổi, tạm trú tại Hà Nội). Cô gái có mặt cùng B trong phòng nghỉ sinh năm 1998.



Theo cảnh sát, nam thanh niên làm huấn luyện viên thể hình cho một số trung tâm thể thao khá nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Anh ta chấp nhận đi bán dâm với mức giá do mình đưa ra.



Cầu nối để nam huấn luyện viên thể hình này đến với “khách hàng”, là Thảo.



Cũng theo cơ quan công an, Thảo lên mạng xã hội tìm khách mua dâm để môi giới cho nam huấn luyện viên này. Ngày 28.7, Thảo nhận được "đơn hàng" của một cô gái muốn vui vẻ với nam giới.



Sau khi được Thảo gửi ảnh của B, vị “khách” nữ đồng ý giá 18 triệu đồng. Thảo thông báo cho B, nhưng bớt giá tiền xuống còn 12 triệu đồng.



