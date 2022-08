Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 25

(GLO)- Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với Công an các huyện có tuyến quốc lộ 25 đi qua gồm: Chư Sê; Phú Thiện; Krông Pa và thị xã Ayun Pa. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ ký kết.

Theo quy chế ký kết, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Công an các huyện, thị xã có tuyến quốc lộ 25 đi qua triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm: tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; công tác rà soát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông; công tác chỉ huy điều khiển giao thông; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 25.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Công an các địa phương. Ảnh: Nguyễn Sang

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ cũng đã thảo luận về những thuận lợi, hạn chế, đề ra các giải pháp để quy chế phối hợp hoàn thiện hơn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 25.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã đã chứng kiến Phòng CSGT ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT với Công an các địa phương. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của lực lượng Công an trong triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và giảm thiểu tối đa các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 25; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

NGUYỄN SANG