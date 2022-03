An Khê: Ký kết quy chế phối hợp liên ngành nội chính năm 2022

(GLO)- Chiều 9-3, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành nội chính năm 2021 và triển khai công tác phối hợp năm 2022.

Năm 2021, công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Thanh tra, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro tiếp tục diễn ra chặt chẽ, hiệu quả.

Theo đó, trong công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã đã thụ lý 110 tin, giải quyết 103 tin (tỷ lệ giải quyết đúng thời hạn đạt 100%); hiện đang giải quyết 7 tin trong hạn luật định. Công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã đã thụ lý, điều tra 71 vụ/111 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã truy tố 39 vụ/71 bị can; Tòa án nhân dân thị xã thụ lý xét xử 51 vụ/101 bị can, đã xét xử 44 vụ/85 bị cáo…

Các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp liên ngành năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh

Trong năm, các cơ quan đã thụ lý 443 vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; đã giải quyết 359 vụ, việc và đang giải quyết 84 vụ, việc.

Kết thúc hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp năm 2022.