Tập trung xóa "điểm đen" tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 664

(GLO)- Tỉnh lộ 664 có chiều dài hơn 60 km đi qua 4 xã, thị trấn của huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Do tuyến đường tồn tại nhiều “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) nên Ban An toàn giao thông huyện Ia Grai đã chỉ đạo lực lượng chức năng khảo sát, đánh giá thực trạng để đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện Ia Grai xảy ra 6 vụ TNGT làm 3 người chết, 10 người bị thương. Các xã có số người chết tăng cao như: Ia Krai, Ia O. Nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là do lái xe đi không đúng phần đường, làn đường, không nhường đường cho xe đi đường chính. Đặc biệt, các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tăng cao như: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, theo khảo sát của Công an huyện, ngoài 2 “điểm đen” TNGT trên tuyến quốc lộ 14C và đường liên huyện đoạn qua thôn Thanh Bình (xã Ia Bă) thì trên tỉnh lộ 664 hiện tồn tại 1 “điểm đen” (từ Km 41 đến Km 42 thuộc làng Bia Dom, xã Ia Krai) và 6 điểm tiềm ẩn TNGT. Những “điểm đen” và điểm tiềm ẩn TNGT này đều có chung đặc điểm là nằm ở vị trí có các đoạn đường dốc, quanh co, khuất tầm nhìn.

Thường xuyên đi lại qua đoạn đường được xem là “điểm đen” tại xã Ia Krai, anh Nguyễn Văn Nội (thôn 3, xã Ia Krai) luôn chú ý giảm chân ga, cẩn thận quan sát phía trước và 2 bên đường. Bởi lẽ, anh đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra tại vị trí này. Còn với anh Ksor Blin (làng Breng 1, xã Ia Dêr) thì đây là đoạn đường quanh co, có độ dốc lớn lại khuất tầm nhìn nên khi vào góc cua rất khó thấy xe đối diện. Thêm vào đó, nền đường lại xuất hiện nhiều ổ gà nguy hiểm, dễ dẫn đến TNGT.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 664 (đoạn từ xã Ia Krai đi xã Ia Tô). Ảnh: Nguyễn Tú

Quý I-2022, qua tuần tra kiểm soát, Công an huyện Ia Grai đã phát hiện và lập biên bản 408 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 382 trường hợp với số tiền hơn 413,7 triệu đồng; xử phạt 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền là 140,7 triệu đồng; xử lý 4 trường hợp xe vi phạm tải trọng với số tiền 17,7 triệu đồng...

Tỉnh lộ 664 là tuyến giao thông huyết mạch với mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Chính vì vậy, nếu không sớm có giải pháp khắc phục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thượng tá Ê Ban Chí-Phó Trưởng Công an huyện-cho biết: Đơn vị phối hợp cùng Công an các xã tiến hành khảo sát thực tế tại các “điểm đen”, khu vực có nguy cơ xảy ra TNGT dọc trên tỉnh lộ 664. Trên cơ sở đó, Công an huyện đã kiến nghị với Ban An toàn giao thông huyện và Sở Giao thông-Vận tải sớm có biện pháp khắc phục nhằm kéo giảm TNGT. “Trong khi chờ ngành chức năng triển khai các giải pháp, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dọc tỉnh lộ 664 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông”-Thượng tá Ê Ban Chí thông tin.

Theo ông Nguyễn Đức Thừa-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Ia Grai: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban An toàn giao thông huyện đã yêu cầu các cơ quan thành viên phân tích những nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm ngăn chặn, kiềm chế, giảm thiểu TNGT trong thời gian tới. Cùng với đó, thực hiện kế hoạch bảo trì, nâng cao điều kiện an toàn đối với kết cấu hạ tầng giao thông; xử lý kịp thời các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường; quản lý, sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; tổ chức phát động các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.