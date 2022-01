Tháng đầu tiên năm 2022, tai nạn giao thông vẫn giảm sâu cả 3 tiêu chí

Tháng đầu tiên năm 2022, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí; trong đó số vụ tai nạn giảm 357 vụ, số người chết giảm 66 người và số người bị thương giảm 338 người.



Gia Lai : Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí , đổi mới tuyên truyền về an toàn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Thanh Hóa vào tối 12/1. (Ảnh: TXVN phát)



Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết tháng 1/2022 (số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/1/2022), toàn quốc xảy ra 963 vụ tai nạn giao thông, làm chết 565 người và làm bị thương 599 người.



So với tháng cùng kỳ năm năm ngoái giảm 357 vụ (27,05%), giảm 66 người chết (10,46%), giảm 338 người bị thương (36,07%). Trong đó, đường bộ xảy ra 953 vụ, làm chết 558 người, bị thương 598 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 356 vụ (27,2%), giảm 61 người chết (9,85%), giảm 338 người bị thương (36,11%).



Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ (40%), số người chết không thay đổi (5/5), số người bị thương không thay đổi (1/1).



Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, giảm 2 vụ (40%), giảm 1 người chết (33,33%) và số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm 2021.



Tuyến hàng hải trong tháng không xảy ra tai nạn, giảm 1 vụ (100%), giảm 4 người chết (100%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Theo Vân Linh (TTXVN/Vietnam+)