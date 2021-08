Pleiku: Xử phạt 22,5 triệu đồng 3 tài xế xe tải không chấp hành quy định "luồng xanh"

(GLO)- Ngày 26-8, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 3 tài xế vi phạm “luồng xanh” với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.





Theo đó, lượng chức năng TP. Pleiku ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 tài xế về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng. Hai trường hợp gồm: L.V.T. (SN 1994, trú tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và T.M.N. (SN 1994, trú tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) được xác định cùng điều khiển xe ô tô tải BKS 61H-029.79 (có thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh”).

Phương tiện vi phạm bị xử phạt. Ảnh: Bá Bính



Lộ trình được di chuyển như sau: Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng-Hà Nội-Hòa Bình-Thanh Hóa-Nghệ An-Kon Tum-Bình Phước-quốc lộ 14. Song lộ trình mà tài xế đã khai báo đi sai với lộ trình quy định. Cụ thể, ngày 24-8, L.V.T. lái xe xuất phát từ Công ty cổ phần Thương mại Chiềng Mai (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), đến Trạm kiểm soát Sao Mai (tỉnh Kon Tum) lúc 17 giờ 50 phút ngày 25-8 để bỏ hàng rồi tiếp tục điều khiển xe đi đến tỉnh Gia Lai lúc 20 giờ cùng ngày.



Khi qua chốt kiểm soát tỉnh Gia Lai thì không khai báo, sau đó xe dừng lại ở cây xăng số 36 (quốc lộ 14, thuộc địa phận huyện Chư Păh) ngủ lại đến 8 giờ ngày 26-8. Tiếp đó, T.M.N. điều khiển xe ô tô này đến kho hàng ở đường Lý Thường Kiệt gần Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (xã Trà Đa, TP. Pleiku) lúc 9 giờ cùng ngày. Đến 11 giờ, T.M.N. tiếp tục điều khiển xe đến 345 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku giao hàng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, điều khiển xe đến 267 đường Hoàng Sa (thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku) để bốc hàng phế liệu. Trong quá trình giao hàng, cả 2 khai báo không tiếp xúc với ai.



Trường hợp còn lại là N.D. (SN 1985, trú tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Lịch trình di chuyển như sau: trước đó, công dân N.D. lái xe từ Gia Lai đến khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đến ngày 25-8 thì quay về Sao Mai (tỉnh Kon Tum) để bỏ hàng rồi về lại đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku). Tài xế N.D. được xác định là không thực hiện đúng tuyến đường phân luồng theo quy định.



BÁ BÍNH