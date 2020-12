Gia Lai: Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch 2021

(GLO)- Nghỉ Tết Dương lịch 2021 liền kề thứ bảy, chủ nhật nên kéo dài 3 ngày (từ ngày 1 đến hết ngày 3-1), do vậy nhu cầu đi lại của người dân tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện một số hãng xe vận tải khách lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai như: Thuận Tiến, Hồng Hải, Đức Đạt... đều cho biết, vé đi vào các ngày cao điểm trước Tết Dương lịch (chiều từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... về Gia Lai ngày 31-12-2020 và 1-1-2021; chiều từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... ngày 3-1-2021) đến thời điểm này đã được bán hết.

Tương tự các dịp nghỉ Tết Dương lịch hàng năm, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đều chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải không áp dụng phụ thu chiều xe rỗng nhằm hỗ trợ người dân tiết giảm chi phí đi lại. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sử dụng dịch vụ vận tải khách chỉ phải chi trả mức giá như ngày thường.

Các phương tiện tập trung tại Bến xe Đức Long Gia Lai để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Lê Hòa

Ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải Gia Lai-cho biết: “Mức giá vé nhà xe không thay đổi so với ngày thường; nhà xe cũng không tăng chuyến nên không thực hiện phụ thu chiều rỗng”.

Tương tự, Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai... cũng không tăng chuyến và phụ thu chiều rỗng. “Hiện nay, mỗi ngày, nhà xe chúng tôi xuất bến 12 chuyến xe tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại; 16 chuyến xe tuyến Gia Lai-Đà Nẵng và ngược lại; 2 chuyến xe tuyến Gia Lai-Huế và ngược lại. Thời điểm trước và sau Tết Dương lịch, lượng khách đi tăng khá nhiều, tuy nhiên, với tần suất hiện tại chưa cần xe quay đầu giải tỏa khách. Việc không tăng xe quay đầu, không phụ thu chiều rỗng trong dịp Tết Dương lịch là phù hợp”-ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai-thông tin.

Theo khảo sát của P.V Báo Gia Lai, mức giá bán vé của các nhà xe trong 3 ngày cao điểm vận tải Tết Dương lịch 2021 vẫn giữ nguyên như ngày thường. Cụ thể, đối với tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, loại xe 44 giường nằm có giá 250 ngàn đồng/vé, loại xe limousine 22 phòng nằm có giá 450-500 ngàn đồng/vé; tuyến Gia Lai-Đà Nẵng, loại xe 44 giường nằm có giá 200 ngàn đồng/vé, xe limousine 22 phòng nằm có mức giá 400 ngàn đồng/vé…

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp. Do đó, các đơn vị vận tải hành khách đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19. "Chúng tôi đã dán thông báo ngay cửa lên xuống xe yêu cầu hành khách tuân thủ đeo khẩu trang trước khi lên xe. Việc sát khuẩn phương tiện được duy trì đều đặn nhằm hạn chế tối đa rủi ro liên quan đến dịch bệnh Covid-19”-ông Trần Văn Uông-Giám đốc Công ty Đức Đạt Thành Gia Lai-cho hay.

Hành khách tại Bến xe Đức Long Gia Lai đợi giờ lên xe đi vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Hòa

Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở GT-VT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh- cho biết: Sở GT-VT đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách dịp cao điểm Tết Dương lịch năm 2021. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành các quy định về giá cước và kê khai vận tải, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông Đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông. Nghiêm cấm việc bán vé vượt năng lực phục vụ hoặc đầu cơ gây mất trật tự, phiền hà cho hành khách đi xe.

Sở GT-VT cũng khuyến khích các đơn vị triển khai các hình thức bán vé thuận lợi cho người dân trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp (nhận đặt vé hoặc bán vé qua điện thoại, trang thông tin điện tử, phần mềm, ứng dụng...). Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

LÊ HÒA