Blackpink vừa công bố giá vé đêm diễn, khán giả Việt 'kêu khóc' vì quá đắt

Tin liên quan Vé xem BlackPink tại Việt Nam đã được rao bán, cao nhất 25 triệu đồng

Trưa 4.7, YG Entertainment chính thức công bố sơ đồ, giá vé đêm diễn Born Pink của Blackpink tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bảng giá và sơ đồ chỗ ngồi được chia làm 8 khu vực, với giá từ 1.200.000 - 9.800.000 đồng tùy vị trí.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dậy sóng vì giá vé chính thức có nhiều khác biệt với giá vé dự kiến được lan truyền trước đó. Thậm chí, quyền lợi cho vé VIP cũng khá ít.

Dưới phần bình luận, khán giả bất ngờ và lo lắng vì giá vé quá cao. Khu vực Platinum và Cat 1, Cat 2 ngồi trên tầng khá xa sân khấu nhưng vẫn có mức giá cao, từ 5.800.000 - 7.800.000.

Giá vé của Born Pink tại Hà Nội còn cao hơn cả các quốc gia khác trong khu vực và châu lục.

Trước đó, giá vé VIP tại Đài Loan (Trung Quốc) rơi vào khoảng gần 7 triệu đồng, Thái Lan bán vé VIP khoảng 6,4 triệu đồng còn vé rẻ nhất hơn 800.000 đồng.

Tại Singapore - đất nước thường có mức vé cao cũng chỉ chạm mốc 7 triệu đồng cho vé VIP. Concert tại Indonesia cũng ghi nhận mức giá cho vé VIP tương tự.

Theo thông tin được một số đơn vị truyền thông đăng tải trên Facebook sáng 4.7, 13 bài hát của Blackpink được cấp phép biểu diễn ở Hà Nội vào tháng 7 gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Đồng nghĩa với việc, Blackpink sẽ không mang một số hit gắn liền với tên tuổi như: Pink Venom, Kill this love, How you like that và các màn trình diễn solo rất được mong chờ đến Hà Nội.

Một số ý kiến cho rằng, 13 bài hát chưa xứng tầm một đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn toàn cầu như Born Pink. Trong khi đó, tại lễ hội BST Hyde Park ở London vừa diễn ra hôm 2.7, Blackpink diễn 17 bài.