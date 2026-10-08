Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Sáng 8-10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn tổ chức hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quy Nhơn đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Tổng giá trị sản phẩm tăng 14,37%, cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao 11,83%; trong đó, dịch vụ tăng 18,73%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,88%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 96,6 triệu USD, bằng 106% kế hoạch năm; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 15.920 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 621 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán năm; vốn đầu tư công theo kế hoạch tỉnh giao đã giải ngân hơn 98 tỷ đồng, đạt 88,69%.

Công tác đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung triển khai, trong đó nhiều công trình giao thông, trường học, kè biển và hạ tầng đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn trao đổi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm. Ảnh: Dũng Nhân

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, gắn với kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Trong 9 tháng, Đảng bộ phường đã kết nạp 221 đảng viên mới, đạt 100,4% kế hoạch năm. Đến nay, Đảng bộ phường có 82 tổ chức Đảng trực thuộc với 7.698 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Hữu Khúc yêu cầu phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Dũng Nhân

Hội nghị đã dành thời gian tập trung phân tích những giải pháp khắc phục hạn chế trong 9 tháng qua như: thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, tăng cường quản lý trật tự đô thị, giải quyết thủ tục hành chính...

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Quy Nhơn xác định tiếp tục tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm cả năm đạt từ 12,33% trở lên.

Trong đó, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và chỉnh trang đô thị; nâng cao hiệu lực quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Mục tiêu lớn nhất là phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.