9 diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc giàu nhất 2024

Khả năng sinh lời của phim truyền hình Hàn Quốc đang khiến thu nhập của các diễn viên tăng vọt lên mức chưa từng thấy. Những ngôi sao hạng A như Kim Soo Hyun, Lee Jung Jae, Song Jong Ki... hiện đang kiếm được hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD cho mỗi bộ phim. Dưới đây là 9 diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc giàu nhất năm 2024.

Kim Soo Hyun và Lee Jung Jae

Nam diễn viên kiêm "ông hoàng quảng cáo" từng đoạt nhiều giải thưởng Kim Soo Hyun, 36 tuổi, đã cực kỳ nổi tiếng và là một cái tên quen thuộc trước khi bộ phim truyền hình Nữ hoàng nước mắt bùng nổ năm 2024, mang đến cho anh một số lượng người hâm mộ mới và củng cố vị thế của anh như một biểu tượng toàn cầu. Thu nhập ước tính mỗi tập phim mà anh nhận được: 423.000 USD (hơn 10 tỉ đồng) (dựa trên mức lương mỗi tập của One Ordinary Day).

Lee Jung Jae không còn xa lạ với làng điện ảnh Hàn Quốc nhưng chính loạt phim kinh dị Trò chơi con mực năm 2021 của Netflix đã đưa anh trở nên nổi tiếng toàn cầu. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt hàng đầu của các thương hiệu khi họ cạnh tranh ký hợp đồng với anh. Sau khi làm nên lịch sử với những giải thưởng như Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại Emmy Awards 2022, Diễn viên xuất sắc nhất do Hiệp hội Phê bình Hollywood bình chọn... Lee chuẩn bị tiếp tục vai diễn của mình trong phần hai của Squid Game. Thu nhập ước tính mỗi tập: 248.000 USD (hơn 6 tỉ đồng) (dựa trên mức lương mỗi tập của Squid Game).

Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc, Song Joong Ki gây ấn tượng với người xem và thu hút hàng triệu người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc bằng khả năng diễn xuất của mình. Kể từ năm 2012, anh đã 6 lần xuất hiện trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực của Forbes Hàn Quốc, 4 lần lọt vào top 10. Thu nhập ước tính mỗi tập: 228.500 USD (hơn 5,7 tỉ đồng) (dựa trên mức lương mỗi tập của Reborn Rich năm 2022).

Là một trong những ngôi sao Hallyu đầu tiên, Song Hye Kyo đã tạo nên làn sóng từ đầu những năm 2000. Biểu tượng thời trang tiếp tục khiến người hâm mộ phải thán phục trong phim The Glory năm 2022, hiện được xếp hạng trong số 10 phim truyền hình không phải tiếng Anh hay nhất mọi thời đại của Netflix. Thu nhập ước tính mỗi tập: 163.000 USD (khoảng 4 tỉ đồng) (dựa trên mức lương của cô cho mỗi tập phim The Glory).

Jun Ji Hyun và Lee Young Ae

Cũng là một trong những ngôi sao Hallyu đầu tiên, Jun Ji Hyun (hay còn gọi là Gianna Jun) nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn My Sassy Girl (2001). Cô cũng đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất. Thu nhập ước tính mỗi tập: 163.000 USD (khoảng 4 tỉ đồng) (dựa trên mức lương của cô cho mỗi tập phim Jirisan).

Tên của Lee Young Ae gắn liền với bộ phim truyền hình Nàng Dae Jang Geum năm 2003 do sự phổ biến rộng rãi và tác động đáng kể của nó về văn hóa và du lịch xứ kim chi. Dù đã tuyên bố nghỉ diễn xuất vào năm 2006 nhưng cô lần nữa có mặt trong bộ phim Saimdang, Memoir of Colors năm 2017. Thu nhập ước tính mỗi tập: 160.000 USD (khoảng 4 tỉ đồng) (dựa trên mức lương của cô cho mỗi tập phim Thanh tra Koo).

Hyun Bin, Go Hyun Jung và Lee Min Ho

Hyun Bin nổi tiếng toàn cầu sau bộ phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc, Hạ cánh nơi anh (2019). Là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất, anh được săn đón và mời đảm nhận nhiều vai diễn điện ảnh, mới nhất là trong phim Cáp Nhĩ Tân. Thu nhập ước tính mỗi tập: 113.000 USD (2,8 tỉ đồng) (dựa trên mức lương mỗi tập của Secret Garden).

Nữ diễn viên và Á hậu Hàn Quốc 1989, Go Hyun Jung xuất hiện lần đầu trong Sandglass năm 1995, một trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất và được giới phê bình đánh giá cao trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Sau khi nghỉ hưu sớm, hiện cô lấy lại được vị thế ngôi sao hàng đầu để trở thành một trong những nữ diễn viên phim truyền hình Hàn được trả lương cao nhất. Thu nhập ước tính mỗi tập: 85.000 USD (2,1 tỉ đồng) (dựa trên mức lương của cô cho mỗi tập phim Reflection of You).

Là một trong những diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram và là người nổi tiếng đầu tiên của Hàn Quốc có tượng sáp Madame Tussauds, không thể phủ nhận vai diễn Go Jun Pyo của Lee Min Ho trong Boys Over Flowers là một điều khó quên. Thu nhập ước tính mỗi tập: 80.000 USD (2 tỉ đồng).

