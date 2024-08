'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo đóng phim Việt - Hàn

Sáng 8.8, News1 và loạt cơ quan truyền thông đưa tin về dự án hợp tác Việt - Hàn mang tên Dreams of you của đạo diễn Kim Seong Hoon. Tác phẩm đã hoàn thành xong việc tuyển chọn diễn viên. Theo đó, Lee Kwang Soo đảm nhận vai nam chính Kang Joon Woo, một tài tử xứ kim chi rất thành công.

Trong một lần đến Việt Nam quay quảng cáo, Kang Joon Woo tiếp xúc với Thảo (Hoàng Hà đóng), một cô gái Việt Nam trong sáng và có ước mơ trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, Kang Joon Woo được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ khác biệt hoàn toàn với cách sống của anh và cũng gặp được định mệnh đời mình.

Nói về Dreams of you, Lee Kwang Soo chia sẻ: "Thông qua tác phẩm này, tôi sẽ cố gắng thể hiện vẻ quyến rũ khác của nam diễn viên Lee Kwang Soo. Mọi người có thể trông chờ vào một bộ phim hài lãng mạn tạo được sự đồng cảm, chứ không phải như một giấc mơ ngọt ngào".

Tại Việt Nam, Lee Kwang Soo là cái tên khá quen thuộc với khán giả. Anh được biết đến nhiều nhất khi tham gia chương trình Running Man Hàn Quốc. Ngôi sao Hàn này đã đồng hành cùng show từ tháng 7.2010, thu hút được lượng fan bùng nổ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, nên anh được mệnh danh là "Hoàng tử châu Á".

Đáng tiếc, đến tháng 6.2021, Lee Kwang Soo chính thức chia tay Running Man sau 11 năm. Việc cây hài 8X rời Running Man từng tạo nên một khoảng trống lớn cho dàn cast cũng như người hâm mộ lâu năm của chương trình.

Bên cạnh đó, Lee Kwang Soo còn có gia tài phim ảnh đồ sộ. Anh góp mặt trong loạt tác phẩm Chỉ có thể là yêu, Tiếng gọi con tim, Live, Thằng em lý tưởng, Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng, Không lối thoát: Trò chơi Roulette… Lee Kwang Soo từng nhiều lần đến Việt Nam quay show, quảng bá phim… Cách đây không lâu, hình ảnh của anh tại Việt Nam cũng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Hiện, nhiều người hâm mộ của nam diễn viên tại Việt Nam đang rất vui mừng khi thần tượng tham gia một dự án Việt - Hàn.

Nhân vật nữ chính của Dreams of you về tay Hoàng Hà, người đẹp gắn liền tên tuổi qua loạt phim Em và Trịnh, Kẻ ăn hồn, Chúng ta của 8 năm sau… Cô có vẻ đẹp trong trẻo, chiếm cảm tình với lối diễn xuất tự nhiên. Dân mạng kỳ vọng vào màn kết hợp giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà lần này.

Dreams of You là một bộ phim Việt - Hàn thể loại hài lãng mạn, xoay quanh mối tình ngọt ngào giữa Kang Joon Woo và Thảo. Ngoài Lee Kwang Soo và Hoàng Hà, Dreams of you còn có sự tham gia của Eum Moon Seok, Duy Khánh... Đạo diễn Dreams of you là Kim Seong Hoon, người "cầm trịch" loạt tác phẩm đình đám Cộng sự bất đắc dĩ, Dạ quỷ, Trưởng ban điều tra 1958… Dreams of you bắt đầu khởi quay tại Việt Nam và Hàn Quốc vào tháng 8. Phim dự kiến sẽ được phát hành trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam vào nửa đầu năm 2025.

