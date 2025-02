7 tỉnh, thành có doanh thu du lịch hơn 1.000 tỷ đồng dịp Tết

Khách xếp hàng chờ đến lượt đi thuyền ở Tam Cốc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Đường/Nguồn vnexpress.net

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với doanh thu ước tính đạt 7.690 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Đứng thứ 2 là Hà Nội với 3.530 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Tiếp đến là Quảng Ninh có bước nhảy vọt về doanh thu với 2.665 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024. Đà Nẵng đạt doanh thu 1.887 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2024. Kiên Giang có tổng thu ước đạt 1.886,3 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khánh Hòa có tổng thu ước đạt hơn 1.246 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2024. Lào Cai có tổng thu đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.