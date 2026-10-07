Yamaha chuẩn bị ra mắt xe ga mới, thách thức Honda Vision

Các thông tin từ Thái Lan cho rằng Yamaha đang sẵn sàng để trình làng mẫu tay ga Mio thế hệ mới 2027.

Vốn là một trong những mẫu xe tay ga được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á, tuy nhiên với sự xuất hiện của nhiều dòng xe mới, Mio đã tạm ngưng sản xuất tại nhiều thị trường. Tuy nhiên thời gian gần đây, các thông tin về một phiên bản hoàn toàn mới của mẫu xe này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng xe.

Sức hút của mẫu xe đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và mức giá tương đối dễ tiếp cận. Tuy nhiên, khi nhu cầu thị trường thay đổi, Mio thế hệ mới được cho sẽ được thiết kế lại toàn diện để đáp ứng khách hàng hiện đại.

Một trong những hướng đi được đánh giá phù hợp nhất là phát triển Mio thành mẫu xe tay ga 125cc mang phong cách thể thao. Thiết kế có thể tập trung vào những đường nét sắc sảo hơn, cụm đèn pha LED thon gọn, phần thân xe gọn gàng và đuôi xe được thiết kế dứt khoát. Định hướng này sẽ giúp Mio tạo ra sự khác biệt so với nhóm xe tay ga thiên về thời trang đang ngày càng phổ biến.

Dù vậy, yếu tố nhỏ gọn vẫn được xem là chìa khóa đối với Mio. Nếu kích thước xe tăng quá nhiều để bổ sung thêm trang bị, mẫu xe có thể đánh mất lợi thế vốn có và đồng thời tạo ra sự chồng lấn với những sản phẩm khác trong danh mục của Yamaha. Vì thế, một mẫu xe 125cc có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, thiết kế thể thao và giá bán hợp lý có thể là hướng định vị phù hợp nhất cho Mio thế hệ mới.

Về sức mạnh, phương án được đánh giá hợp lý hiện nay là xe sẽ sử dụng động cơ Blue Core, loại xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 124,96cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 7,0 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực, tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hệ thống truyền động tự động V-Belt.

Trọng lượng cũng có thể tiếp tục trở thành lợi thế quan trọng của Mio. Mio M3 125 hiện tại chỉ nặng 101 kg, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.275 mm, chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Bình xăng có dung tích 4,2 lít. Xe sử dụng bộ vành 14 inch ở cả hai bánh, kết hợp phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Ở thế hệ mới, hệ thống trang bị cũng có thể được Yamaha nâng cấp đáng kể. Hãng hiện sở hữu nhiều công nghệ dành cho xe tay ga như đèn LED, màn hình kỹ thuật số, cổng sạc smartphone, Stop & Start System, Smart Motor Generator và Smart Key. Hệ thống kết nối Y-Connect cũng có thể trở thành một trong những trang bị được cân nhắc nếu Yamaha muốn đưa Mio tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, cùng với các nâng cấp, giá bán hợp lý vẫn là điều mà người dùng mong đợi ở một chiếc tay ga động cơ xăng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Hiện tại, Yamaha vẫn đang bán ra Mio M3 125 tại thị trường Indonesia với mức giá 18,905 triệu rupiah, khoảng 27,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)