Việt Nam xếp thứ 8/10 quốc gia an toàn nhất châu Á

(GLO)- Tổ chức ngoại giao Best Diplomats (có trụ sở tại Mỹ) mới đây đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 8 trong số 10 quốc gia an toàn nhất châu Á.

Theo tổ chức này, Việt Nam được biết đến là một quốc gia Đông Nam Á với vẻ đẹp cùng nền văn hóa phong phú, nền ẩm thực hấp dẫn. Năm 2024, chỉ số hòa bình của Việt Nam là 1,745 và chỉ số an toàn là 58,2. Những con số đó càng củng cố danh tiếng của Việt Nam là một trong những nơi an toàn nhất với du khách.

Việt Nam hấp dẫn du khách với nhiều địa điểm du lịch an toàn, thân thiện. Bên cạnh Thủ đô Hà Nội còn có các điểm đến nổi tiếng khác như: Vịnh Hạ Long-Di sản thế giới được UNESCO công nhận, được biết tới với những hòn đảo đá vôi và vùng nước màu ngọc lục bảo. Hội An cũng là một điểm đến an toàn và dễ dàng cho du khách đi bộ khám phá những khu phố cổ…

Đứng đầu danh sách 10 quốc gia an toàn nhất châu Á là Singapore, đứng thứ 2 là Nhật Bản. Vị trí thứ 3 thuộc về Bhutan. Những quốc gia khác góp mặt trong top 10 quốc gia an toàn nhất châu Á còn có: Malaysia, Qatar, Kuwait, Hàn Quốc, Mông Cổ...