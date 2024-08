Những trải nghiệm du lịch nào của Việt Nam lọt top hấp dẫn nhất thế giới?

Tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền-xe đạp tại Hoa Lư, Tam Cốc và Hang Múa (xếp thứ 3), tour đu dây vượt thác ở Đà Lạt (xếp thứ 12) và tour tham quan ba thác nước tại Đà Lạt (xếp thứ 19) là những hoạt động du lịch ngoài trời và thiên nhiên được đánh giá đáng trải nghiệm nhất năm 2024 trong top 25 của giải thưởng Travelers’s Choice Awards - Best of the Best Things to Do.

Đây là giải do cộng đồng dùng nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor bình chọn, trao cho những đơn vị, điểm đến nhận được nhiều ý kiến và đánh giá cao nhất trong khoảng thời gian 12 tháng. Đại diện Tripadvisor cho biết, chưa đến 1% trong số 8 triệu đơn vị, điểm đến trên nền tảng trực tuyến này được trao giải.

Tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền và xe đạp

Tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền và xe đạp trong ngày với các điểm đến nổi bật như Tam Cốc, Hang Múa và một số di tích ở khu vực Hoa Lư... xếp thứ 3 của bình chọn này.

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội gần 100km, Ninh Bình là điểm đến được du khách yêu thích để tạm rời khỏi cuộc sống ồn ào, náo nhiệt chốn thành thị, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng phong cảnh làng quê yên bình, đẹp như tranh vẽ ở vùng đất địa linh nhân kiệt.

Hãy để chuyến trải nghiệm của bạn trọn vẹn với hành trình đi thuyền trên những dòng sông uốn mình hay đạp xe chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt đẹp ở Tràng An, Tam Cốc hay đầm Vân Long; tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính; khám phá các hang động kỳ bí, leo núi ngắm nhìn toàn cảnh từ Hang Múa… Kết thúc chuyến đi bằng những bữa ăn đặc sản địa phương.

Trước đó, Ninh Bình vừa được bình chọn xếp vị trí thứ 4 trong Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông.

Năm 2023, Ninh Bình đoạt Giải thưởng đánh giá của khách du lịch, là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Tạp chí Forbes (Mỹ) cũng bình chọn Ninh Bình là một trong 23 địa điểm đáng đến nhất thế giới.

Năm 2022, tạp chí Du lịch và Giải trí (Mỹ) xếp Ninh Bình vào danh sách 12 địa điểm quay phim đẹp nhất châu Á. Năm 2020, Trips to Discover (Mỹ) cũng vinh danh Ninh Bình trong top 14 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Những trải nghiệm độc đáo ở Lâm Đồng

Với tour đu dây, vượt thác tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tripadvisor nhận xét đây là cuộc phiêu lưu đầy thú vị, là hoạt động dành cho những ai yêu thiên nhiên và thích thể thao cảm giác mạnh. Theo đó, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm đu dây xuống những thác nước tuyệt đẹp, đu dây từ vách đá cao và đi bộ xuyên qua những khu rừng tươi tốt. Trên đường đi, các hướng dẫn viên thân thiện và giàu kinh nghiệm bản địa sẽ giúp du khách tìm hiểu về một số loại cây thuốc và thực phẩm địa phương.

Các hoạt động trải nghiệm thú vị này dành cho cả những người mới bắt đầu và những người có kinh nghiệm, bởi hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn du khách tất cả những gì cần biết về đi bộ đường dài, đu dây vượt thác trước khi bắt đầu hành trình.

Nếu là người thích chiêm ngưỡng những thác nước hùng vĩ, đam mê chụp ảnh hay trải nghiệm những hoạt động ngoài thiên nhiên, thì tour tham quan 3 thác nước tại Đà Lạt sẽ đưa du khách khám phá thác Voi, thác Pongour và thác Datanla trước khi tìm hiểu về sản xuất càphê và tơ lụa.

Ngoài ra, du khách cũng sẽ có cơ hội chèo thuyền kayak và khám phá các ngôi làng, tìm hiểu văn hóa vùng cao và thăm một số trang trại địa phương, thưởng thức những món ăn bản địa hấp dẫn.

Nhờ sự đa dạng hóa các loại hình du lịch độc đáo, trong đó có du lịch mạo hiểm, những năm qua, Lâm Đồng trở thành địa phương thu hút nhiều du khách trong và quốc tế. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,” ngành du lịch địa phương đã tập trung mọi nguồn lực phát triển du lịch thể thao mạo hiểm trở thành sản phẩm du lịch đặc thù.

Tiêu biểu là các sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm như: đu dây vượt thác (tại điểm du lịch thác Datanla), đi bộ trong rừng, xe đạp địa hình băng rừng, leo núi (tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tuyến Tà Năng-Phan Dũng, điểm tham quan Langbiang…), chèo thuyền vượt ghềnh thác (sông Đạ Đờn)...

Nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tổ chức và kinh doanh loại hình du lịch thể thao mạo hiểm trên địa bàn tỉnh, cũng như đảm bảo an toàn cho du khách tham gia trải nghiệm, Ủy ban nhân dân cũng đã tỉnh có quyết định về việc ban hành quy định quản lý tạm thời đối với hoạt động tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Có thể nói, không chỉ là chủ trương mà lãnh đạo Lâm Đồng đã quyết tâm “chuyển mình” bằng những hành lang pháp lý, giúp “mở cánh cửa” cho ngành công nghiệp không khói địa phương, mang đến cơ hội phát triển mới cho Lâm Đồng, tạo đà theo kịp các “liền anh liền chị trên cả nước.

