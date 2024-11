Việt Nam xếp thứ 63/116 quốc gia về chỉ số thông thạo tiếng Anh

Tại 2 huyện miền núi An Lão, Vĩnh Thạnh và H.Hoài Ân (Bình Định) có nhiều tuyến đường bị ngập nước, sạt lở do mưa lớn, 1 hộ dân phải sơ tán do nhà ở bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.