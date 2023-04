Vé đột ngột giảm, chuyến bay đến Khánh Hòa bất ngờ tăng dịp lễ 30.4

Việc các hãng hàng không giảm giá vé và nhu cầu đi lại của người dân tăng nên số chuyến bay nội địa đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dịp nghỉ lễ 30.4 bất ngờ tăng cao so với thống kê cách đây ít ngày.

Ngày 21.4, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cho biết kế hoạch bay dịp lễ 30.4 và 1.5 có sự thay đổi khi các hãng hàng không đang điều chỉnh giá vé.

Thống kê chiều tối ngày 20.4 cho thấy, từ 27.4 - 3.5 có 454 lượt chuyến quốc nội, tăng 24% so với cùng kỳ 2022 và tăng 57 lượt chuyến so với cách đây 5 ngày. Riêng chuyến bay quốc tế không có thay đổi nhiều khi có thêm 10 lượt chuyến, tức tăng từ 166 lượt chuyến lên 176 lượt chuyến (tăng khoảng 5% so với cùng kỳ).

Trước đó, thống kê ngày 15.4 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong khoảng thời gian trên dự kiến có 397 lượt chuyến nội địa đến Khánh Hòa, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, số chuyến bay tăng xuất phát từ việc các hãng hàng không điều chỉnh giá vé hạ và nhu cầu đi lại của người dân tăng.

Khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến cho thấy, hiện giá vé máy bay chặng Hà Nội - Nha Trang và ngược lại trong dịp lễ 30.4 đã giảm đáng kể so với cách đây ít ngày trước.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ.

CDC Khánh Hòa đề nghị tăng cường xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ bệnh theo quy định để chủ động phát hiện sớm ca mắc, mở rộng đối tượng lấy mẫu để chủ động phát hiện sớm ca bệnh, đặc biệt chú ý nhóm du khách từ nước ngoài, nhóm khách du lịch đi từ vùng có dịch, nhóm tiếp xúc, làm việc với khách du lịch. Lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để gửi Viện Pasteur xét nghiệm phát hiện biến chủng, biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2...