Ngày 27-9, tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Sê, gần 450 em thiếu nhi đến từ 8 trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đã được tham gia những trải nghiệm thú vị từ chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Tỉnh Đoàn và Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam tổ chức. Các em thiếu nhi đã được chia thành từng nhóm nhỏ để tham gia những trò chơi khác nhau. Một số em được các tình nguyện viên hướng dẫn cách làm lồng đèn ngôi sao. Vật liệu làm lồng đèn do các tình nguyện viên chuẩn bị từ trước. Dưới sự hướng dẫn tận tình của tình nguyện viên, các em đã cẩn thận ghép các thanh tre thành hình ngôi sao rồi cắt giấy dán, trang trí. Việc thực hành làm lồng đèn Trung thu giúp các em thêm hiểu và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống.

Khu vực trò chơi bịt mắt đập niêu, đố vui có thưởng, rót nước vào chai thu hút rất đông thiếu nhi tham gia. Các em cũng trổ tài khéo léo khi sắp xếp mâm cỗ Trung thu với hình những chú thỏ được cắt tỉa từ quả bưởi, con cá từ quả thanh long… Khi màn đêm dần buông, đêm hội Trung thu bắt đầu những hoạt động chính. Những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay, tiếng hò reo cổ vũ của các em liên tục vang lên khi được xem màn biểu diễn lân-sư-rồng cùng sự xuất hiện của nhân vật: ông Địa, Thần Tài, chú Cuội, chị Hằng hay phá cỗ Trung thu.

Ngoài vui chơi, các em thiếu nhi còn được nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình. Thừa ủy nhiệm của Hội đồng Đội Trung ương, đại diện Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em vượt khó học tốt; tặng 1 tủ sách Kim Đồng với 1.000 đầu sách trị giá 45 triệu đồng cho Huyện Đoàn Chư Sê để lựa chọn trao cho trường học vùng khó. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng 10 xe đạp cho học sinh các trường. Đồng thời, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam cũng đã tặng 1 bộ cồng chiêng trị giá 80 triệu đồng cho Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Sê. Ban tổ chức tặng gần 450 phần bánh kẹo (trị giá 100 ngàn đồng/phần) cho các em thiếu nhi tham gia chương trình.

Tiếp nối tinh thần thiện nguyện của những năm trước, ngày 24-9, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku phối hợp với Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên) và Đoàn xã Ia Hla (huyện Chư Pưh) tổ chức chương trình “Trung thu ấm áp-Trao gởi yêu thương” tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Trong không gian ấm áp, các em nhỏ được xem biểu diễn lân-sư-rồng, hoạt cảnh chú Cuội-chị Hằng, những tiết mục ảo thuật đặc sắc. Câu lạc bộ đã trao tặng 11 chiếc xe đạp, 100 chiếc ba lô và dụng cụ học tập cho các em học sinh. Ngoài ra, 11 gian hàng “0 đồng” với các mặt hàng như: gấu bông, lồng đèn, bánh Trung thu, bánh mì, đồ ăn vặt… đã trao thêm những phần quà ý nghĩa cho các em.

Anh Trịnh Hoàng Hà-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám-chia sẻ: “Đời sống của người dân trong xã còn khó khăn. Nhờ có chương trình Trung thu của Câu lạc bộ Cơm từ thiện và Tiểu đoàn 1, các em đã có những giây phút vui vẻ, tràn ngập tiếng cười”.

Chị Lý Thị Hồng Trị-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku-cho hay: “Hàng năm, Câu lạc bộ đều phối hợp với các đơn vị tổ chức Tết Trung thu nhằm mang niềm vui đến cho các em nhỏ vùng khó. Câu lạc bộ đã lên kế hoạch từ trước 1 tháng và huy động nguồn lực xã hội hóa cho chương trình nhằm trao tặng những phần quà ý nghĩa, mang đến cho các em một chương trình Trung thu rộn ràng, đong đầy yêu thương. Ngoài chương trình ở xã Ia Hla, Câu lạc bộ còn tổ chức Trung thu và tặng quà cho 220 thiếu nhi ở xã Hà Ra, huyện Mang Yang”.

Tết Trung thu là dịp để các em thiếu nhi sum vầy bên người thân; được thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo, xem múa lân, phá cỗ dưới trăng. Tuy nhiên, nhiều em do hoàn cảnh không may mắn nên chưa được hưởng niềm vui trong dịp này. Nhằm sẻ chia, bù đắp phần nào những thiệt thòi của các em, nhóm từ thiện Fly To Sky đã tổ chức hành trình “Chia sẻ yêu thương” với chủ đề “Trăng sáng cho em” tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Các tình nguyện viên của nhóm đã hướng dẫn 32 em nhỏ mồ côi, yếu thế của làng Ia Nueng cách làm bánh Trung thu; trải nghiệm làm lồng đèn từ những vật liệu tái chế như: chai nhựa, miếng xốp, giấy báo... Bên cạnh đó, các em còn tham gia trò chơi đuổi bắt, đố vui có thưởng. Em Ksor Vinh tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm làm bánh Trung thu. Em rất vui vì nhận được sự quan tâm của các anh chị”.

Trong dịp này, nhóm từ thiện Fly To Sky đã trao tặng 45 chiếc bánh Trung thu, 40 suất quà và 200 bộ quần áo cũ cho các thiếu nhi mồ côi, yếu thế của làng Ia Nueng. Đồng thời, nhóm từ thiện cũng đã tặng 180 chiếc bánh Trung thu, 200 bộ quần áo cho thiếu nhi ở Mái ấm Thiên Ân (xã Chư Á) và Mái ấm tình thương nuôi dạy trẻ khuyết tật (số 57, đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, TP. Pleiku).

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh là mái ấm của 45 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt: bị bỏ rơi, mồ côi, lang thang... Thấu hiểu hoàn cảnh của các em, Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa đã tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” tại đây. Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Dù những điệu múa chưa được uyển chuyển, nhiều bạn quên động tác nhưng các tiết mục đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người.

Trong không gian ấm áp, các em nhỏ háo hức tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể, xem múa lân-sư-rồng, phá cỗ. Ngoài tổ chức các hoạt động vui chơi, Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa còn trao tặng 45 phần quà cho các em thiếu nhi. Em Vũ Thị Thanh Hiền (lớp 7.5, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đã được 7 năm. Ở đây, em và các bạn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân. Đặc biệt, vào dịp Trung thu, chúng em được nhận những phần quà ý nghĩa và lời động viên của các cô chú”.

Tối 28-9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đak Đoa phối hợp tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại làng Tuơh Klah (xã Glar) với sự tham gia của hơn 2.000 em thiếu nhi trên địa bàn huyện. Tại đây, các em đã được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xem múa lân, tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận được nhiều phần quà. Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng 200 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-chia sẻ: “Sở đã chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp, làm sao để tất cả thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa đều được đón Tết Trung thu. Đồng thời, Sở đã gửi văn bản cho các đơn vị, yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu; trong đó, chú trọng bảo đảm an toàn phòng-chống cháy, nổ và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm mang đến một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và an toàn cho trẻ”.