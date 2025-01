Trung tá Cao Cự Thông giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh

(GLO)- Ngày 10-1, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại Công an huyện Chư Păh. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.