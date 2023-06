Trao 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo Chư Prông

Tin liên quan Ia Grai trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Theo đó, các hộ nghèo được trao tặng nhà đợt này gồm các gia đình: Rah Lan Chuir (làng Anh, xã Ia Bang), Nguyễn Quang Trung (thôn Đồng Tâm, xã Bầu Cạn), Kpuih Găn (làng Quen, xã Ia Me), Đoàn Thị Yến (thôn 6, thị trấn Chư Prông), Kpuih Páo (làng Me, xã Ia Piơr), Rơ Mah H’Ti (làng Piơr 1, xã Ia Piơr), mỗi căn nhà có kích thước xây dựng từ 34 m2 đến trên 65 m2; tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, với tổng kinh phí xây dựng một căn nhà từ 70 triệu đồng đến 170 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ một căn nhà là 50 triệu đồng (từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương phân bổ), phần còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp và các Mạnh Thường Quân ủng hộ vật liệu xây dựng.

Đây là việc làm có ý nghĩa, nhằm chia sẻ những khó khăn và giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, tích cực lao động, sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông và cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các xã có hộ nghèo được bàn giao nhà đợt này đã trao tặng cho các hộ gia đình 1 số phần quà gồm lương thực, thực phẩm và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.